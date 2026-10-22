Atacan a balazos un autobús con estudiantes a bordo en el occidente de México

El incidente tuvo lugar la mañana del jueves en el municipio de Escuinapa, ubicado al sur de Sinaloa y próximo a la frontea con el estado de Nayarit, donde se ha desatado la violencia por la disputa territorial que mantienen desde 2024 dos facciones del Cártel de Sinaloa .

El ataque, según informó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, no iba dirigido a los adolescentes entre 12 y 17 años que iban en la unidad, sino al chofer que fue identificado como Hugo “N” y quien resultó solamente con heridas en la piel provocadas por cristales rotos durante el tiroteo.

De acuerdo con el informe de las autoridades estatales, el conductor del autobús buscó protegerse de los agresores conduciendo hasta un puesto militar en la colonia Francisco I. Madero.

Los atacantes no fueron detenidos y en el lugar sólo atendieron víctimas con crisis nerviosa tras el tiroteo.

El incidente quedó registrado en un vídeo que se difundió en las redes sociales en el que se observa a algunos de los adolescentes escondidos entre las sillas del autobús tras el ataque. Las autoridades no han confirmado la veracidad del vídeo.

Hacia fines de marzo pasado los actos violentos en Escuinapa escalaron con un ataque directo a las autoridades que dejaron cuatro policías municipales muertos, entre ellos el subdirector operativo Esteban Gutiérrez Mazariegos.

Apenas nueve días después de ese incidente fue asesinado otro policía municipal cuando regresaba a su casa al terminar su turno.

Uno de los actos violentos más recientes fue el asesinato de Jesús Francisco López Bibriesca, coordinador municipal de Protección Civil quien fue baleado el 11 de octubre en pleno centro de Escuinapa mientras realizaba actividades relacionadas con la atención preventiva por el huracán Simón.

Cientos de personas han muerto en Sinaloa y otros permanecen desaparecidas desde que se desató en septiembre del 2024 una sangrienta lucha entre el bando de “Los Chapitos”, que integran los hijos del exlíder condenado del cartel de Sinaloa Joaquín “El Chapo” Guzmán, y el que conforman los seguidores del histórico capo detenido Ismael “El Mayo” Zambada.

La disputa se inició luego de la detención de Zambada quien fue apresado en Texas en julio del 2024 junto a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de “El Chapo”, quien admitió que le tendió una trampa al capo para trasladarlo en avión a Estados Unidos. Ambos permanecen detenidos mientras enfrentan un proceso judicial.

FUENTE: AP