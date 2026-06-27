Astros remontan para vencer 8-6 a Tigres y dejan a AJ Hinch con 999 triunfos de por vida

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Christian Walker (8), de los Astros de Houston, recibe a Cam Smith (11) en el plato tras conectar un jonrón de dos carreras contra los Tigres de Detroit durante la segunda entrada de un partido de béisbol, el sábado 27 de junio de 2026, en Detroit. (Foto AP/Lon Horwedel) AP

El mánager de los Tigres, A.J. Hinch, llegó al juego con 999 victorias, incluidas 481 con Houston entre 2015 y 2019, pero su bullpen no pudo llevarlo a la 1.000.

Los Astros perdían 6-5 al comenzar la octava, pero un sencillo impulsor del dominicano Jeremy Peña ante Will Vest empató el juego, y un error del jardinero central James Outman dejó corredores en segunda y tercera con dos outs. Paredes, quien inició su carrera con los Tigres, siguió con un doble de dos carreras hacia el jardín derecho, lo que le dio a Houston ventaja de 8-6.

Bryan King lanzó una octava entrada perfecta y Josh Hader retiró a los Tigres en orden en la novena para su séptimo salvamento.

El sencillo impulsor de Peña puso el marcador 4-4 en la cuarta, pero un doble de Spencer Torkelson con dos outs le dio a los Tigres ventaja de 5-4 en la parte baja del inning y puso fin a la tarde de Teng.

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FUENTE: AP