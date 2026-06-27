americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Astros remontan para vencer 8-6 a Tigres y dejan a AJ Hinch con 999 triunfos de por vida

DETROIT (AP) — El mexicano Isaac Paredes conectó un doble de dos carreras en la octava entrada y los Astros de Houston arruinaron la oportunidad de su exmánager de alcanzar una victoria histórica al remontar para imponerse el sábado por 8-6 a los Tigres de Detroit .

Christian Walker (8), de los Astros de Houston, recibe a Cam Smith (11) en el plato tras conectar un jonrón de dos carreras contra los Tigres de Detroit durante la segunda entrada de un partido de béisbol, el sábado 27 de junio de 2026, en Detroit. (Foto AP/Lon Horwedel)
Christian Walker (8), de los Astros de Houston, recibe a Cam Smith (11) en el plato tras conectar un jonrón de dos carreras contra los Tigres de Detroit durante la segunda entrada de un partido de béisbol, el sábado 27 de junio de 2026, en Detroit. (Foto AP/Lon Horwedel) AP

El mánager de los Tigres, A.J. Hinch, llegó al juego con 999 victorias, incluidas 481 con Houston entre 2015 y 2019, pero su bullpen no pudo llevarlo a la 1.000.

Los Astros perdían 6-5 al comenzar la octava, pero un sencillo impulsor del dominicano Jeremy Peña ante Will Vest empató el juego, y un error del jardinero central James Outman dejó corredores en segunda y tercera con dos outs. Paredes, quien inició su carrera con los Tigres, siguió con un doble de dos carreras hacia el jardín derecho, lo que le dio a Houston ventaja de 8-6.

Bryan King lanzó una octava entrada perfecta y Josh Hader retiró a los Tigres en orden en la novena para su séptimo salvamento.

El sencillo impulsor de Peña puso el marcador 4-4 en la cuarta, pero un doble de Spencer Torkelson con dos outs le dio a los Tigres ventaja de 5-4 en la parte baja del inning y puso fin a la tarde de Teng.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Esta combinación de fotos muestra al francés Kylian Mbappé, al argentino Lionel Messi y al noruego Erling Haaland durante sus respectivos encuentros del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026 (AP Foto/Derik Hamilton, left, Ashley Landis, y Pamela Smith)

Messi, Mbappé y Haaland deslumbran durante el mismo día en el Mundial

Lionel Messi celebra tras anotar un gol para Argentina en el partido contra Austria en el partido por el Grupo J del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Jessica Tobias)

Histórico: Messi bate el récord de goles en Mundiales contra Austria

Destacados del día

LA MENTIRA DE LA MISIÓN VIVIENDA: Las casas y edificios entregados por Hugo Chavez y Maduro quedaron destruidas

LA MENTIRA DE LA MISIÓN VIVIENDA: Las casas y edificios entregados por Hugo Chavez y Maduro quedaron destruidas

Cubanos desaparecidos tras terremotos en Venezuela: al menos 32 reportados en plataformas de búsqueda

Cubanos desaparecidos tras terremotos en Venezuela: al menos 32 reportados en plataformas de búsqueda

Policías venezolanos buscan sobrevivientes entre los escombros en La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026, dos días después del doble sismo que remeció el país. (AP Foto/Ariana Cubillos)

Edificios antiguos y construcción deficiente hicieron a Venezuela vulnerable a terremotos

Cubano acusado en Miami por certificados médicos falsos para facilitar ciudadanías sin examen de inglés

Cubano acusado en Miami por certificados médicos falsos para facilitar ciudadanías sin examen de inglés

Residentes y rescatistas buscan entre los escombros dos días después de un sismo que remeció La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026. (AP Foto/Juan Pablo Arraez)

Se reduce la ventana de tiempo para rescatar sobrevivientes en Venezuela tras 2 sismos mortales

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter