Zelenskyy dice que retórica de Trump sobre guerra de Ucrania es "muy peligrosa"

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en el Foro Económico Mundial de Davos en Suiza, el 16 de enero de 2024. Zelenskyy dijo en una entrevista el 19 de enero que le preocupa la perspectiva del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, y que la afirmación de este de que es capaz de detener la guerra de Ucrania con Rusia en 24 horas le parece “muy peligrosa”.(Foto AP /Markus Schreiber) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved