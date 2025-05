Tiroteo en gimnasio de Las Vegas deja 2 muertos y al menos 3 heridos, informa la policía

Agentes de la Policía Metropolitana de Las Vegas en la entrada principal del gimnasio Las Vegas Athletic Club tras un tiroteo, el viernes 16 de mayo de 2025, en Las Vegas. (Steve Marcus/Las Vegas Sun via AP) Las Vegas Sun

Ya no había amenaza para el público, expresó Walsh. Se observó una fuerte presencia policial a lo largo de la avenida North Rainbow Boulevard.

The Associated Press no pudo comunicarse con el club deportivo para obtener comentarios. El Centro Médico Universitario confirmó que recibió a cuatro pacientes, uno de ellos sumamente grave.