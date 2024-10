Qué esperar el día de las elecciones en Nebraska

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Una persona se toma una foto con una imagen de la vicepresidenta Kamala Harris en Omaha, Nebraska, el 24 de septiembre de 2024. (Foto AP /Charlie Neibergall)

Grupos políticos nacionales han estado vertiendo dinero en la reñida contienda entre la senadora republicana Deb Fischer, quien busca la reelección, y el candidato independiente Dan Osborn. Pero aun si gana Osborn, ello podría no beneficiar mucho a los demócratas, ya que el exlíder sindicalista ha dicho que de ser elegido no votará con ninguno de los dos partidos.

