Los restos del huracán Beryl inundan Vermont un año después de lluvias catastróficas en el estado

Ryan Tolbert, de Davison, carga a su hija Fiona, de 4 años, por una zona inundada de vuelta a su auto tras recogerla de la casa de su hermana después de lluvias provocadas por los restos del huracán Beryl, el miércoles 10 de julio de 2024 en Genesee Township, Michigan. "Es una locura. Ni siquiera puedo describirlo", dijo Tolbert. "Nunca he visto nada como esto. Me estalla la cabeza". (Jake May/The Flint Journal via AP)