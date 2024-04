Ganador de premio mayor en Powerball dirige la atención hacia cultura migrante poco conocida en EEUU

Cheng "Charlie" Saephan sostiene un cheque gigante por valor de 1.300 millones de dólares sobre su cabeza durante una conferencia de prensa donde se dio a conocer que era uno de los ganadores de la lotería de Powerball, en Salem, Oregon, el lunes 29 de abril de 2024. (AP Foto/Jenny Kane) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.