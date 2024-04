Ganador de 1.300 millones de lotería Powerball en Oregon es un inmigrante de Laos enfermo de cáncer

Cheng Saephan levanta un cheque después de hablar en una conferencia de prensa el lunes 29 de abril de 2024 en las oficinas de la Lotería de Oregon, en Salem, Oregon, en la que se reveló que fue uno de los ganadores del premio de 1.300 millones de dólares de la lotería Powerball. (AP Foto/Jenny Kane) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.