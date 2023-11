Fiscalía: Funeraria de Colorado almacenó cuerpos por 4 años; engañó a familiares de difuntos

ARCHIVO - Una carroza fúnebre se encuentra estacionada junto a la funeraria Return to Nature el 5 de octubre de 2023, en Penrose, Colorado. (Jerilee Bennett/The Gazette vía AP, Archivo)

En octubre, los investigadores ingresaron a la funeraria Return to Nature en el poblado de Penrose —en las Montañas Rocosas— y encontraron condiciones “repugnantes” y decenas de cuerpos apilados, según una declaración jurada federal que se encuentra bajo precinto en Colorado pero disponible en Oklahoma.

“Las autoridades policiales ahora saben que las cremaciones que se le dieron a cada familia no pudieron ser de su ser querido”, se lee en los documentos, en los que se acusa que los dueños de la funeraria, Jon y Carie Hallford, huyeron de Colorado para evitar ser enjuiciados.

No se les pudo contactar para que comentaran, y en los registros penitenciarios no aparecen abogados que los representen. No se menciona un teléfono personal de ninguno de los dos, y el teléfono de la funeraria ya está fuera de servicio.