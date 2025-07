En sus propias palabras: Trump, Patel, Bongino y Bondi sobre el escándalo de Epstein

New York State Sex Offender Registry

ARCHIVO - En la imagen, proporcionada por el Registro de Delincuentes Sexuales del Estado de Nueva York, se muestra a Jeffrey Epstein, el 28 de marzo de 2017. (Registro de Delincuentes Sexuales del Estado de Nueva York vía AP, Archivo) New York State Sex Offender Registry

Ahora, de regreso en la Casa Blanca, Trump ha elevado a prominentes defensores de teorías conspirativas a roles de alto nivel, y están luchando por contener un fuego que pasaron años avivando. Gran parte de la base de Trump ahora prefiere creer las afirmaciones anteriores del presidente sobre Epstein en lugar de su última afirmación de que no hay nada de sustancia en los archivos del gobierno.

En sus propias palabras: -Trump y Epstein eran amigos Antes de que la depredación sexual de Epstein fuera bien conocida, él y Trump eran amigos. Ambos eran neoyorquinos con casas en Palm Beach, Florida. Trump sabía algo sobre la “vida social” de Epstein y su interés en mujeres “más jóvenes”, aunque no hay evidencia de que Trump supiera que Epstein estaba involucrado en el tráfico sexual de menores, como alegan los fiscales.

“He conocido a Jeff durante 15 años”, declaró Trump a la revista New York para un perfil de Epstein en 2002. “Un tipo estupendo. Es muy divertido estar con él. Incluso se dice que le gustan las mujeres hermosas tanto como a mí, y muchas de ellas son más jóvenes”.

“Bueno, lo conocía como todos en Palm Beach lo conocían”, indicó Trump el 9 de julio de 2019, después de que Epstein fuera arrestado por cargos de tráfico sexual. “Quiero decir, la gente en Palm Beach lo conocía. Era una figura en Palm Beach. Tuve un desacuerdo con él hace mucho tiempo. No creo haber hablado con él en 15 años. No era un fan".

Tres días después, se le preguntó a Trump qué llevó a su desacuerdo con Epstein y si el financiero había sido vetado de Mar-a-Lago, la casa de Trump en Palm Beach.

“Sí. Y tuve un desacuerdo con él hace mucho tiempo. La razón no tiene ninguna importancia, francamente”, señaló Trump. Dijo que no tenía “ni idea” de que Epstein estaba abusando de mujeres. Un mes después, el 10 de agosto de 2019, Epstein fue encontrado muerto en su celda de la cárcel de la ciudad de Nueva York. Su muerte fue calificada como un suicidio. -Trump se inclina hacia las teorías de conspiración El día que Epstein fue encontrado en su celda, Trump compartió una publicación en redes sociales que vinculaba su muerte con el expresidente Bill Clinton.

“Quiero una investigación completa, y eso es lo que estoy absolutamente exigiendo”, sostuvo Trump a los periodistas el 13 de agosto de 2019.

Presionado sobre si realmente creía que Clinton estaba involucrado en la muerte de Epstein, Trump respondió extensamente sobre los viajes de Clinton en el avión privado de Epstein. “Porque Epstein tenía una isla que no era un buen lugar, según entiendo”, afirmó Trump. “Y yo nunca estuve allí. Así que tienes que preguntar: ¿Fue Bill Clinton a la isla?”

En una entrevista de 2020 con Axios, Trump puso en duda la decisión del médico forense de Nueva York de que la muerte de Epstein fue un suicidio. Se le preguntó sobre Ghislaine Maxwell, la compañera de mucho tiempo de Epstein. Maxwell había sido acusada un mes antes de atraer a adolescentes para ser abusadas sexualmente por Epstein, y Trump había respondido de manera controvertida: “Le deseo lo mejor”.

“Bueno, su novio murió en la cárcel y la gente todavía está tratando de averiguar cómo sucedió. ¿Fue suicidio? ¿Lo mataron? Y le deseo lo mejor. No estoy buscando nada malo para ella. No estoy buscando nada malo para nadie”, aseveró Trump a Axios el 3 de agosto de 2020.

Después de que Trump dejó el cargo, Maxwell fue condenada en 2021 y sentenciada a 20 años de prisión.

En los años siguientes, Trump ha dicho que no está seguro de si Epstein se suicidó. En una entrevista con Fox News durante su campaña de 2024, Trump vaciló cuando se le preguntó si publicaría los archivos de Epstein. Su respuesta dudosa llegó justo después de que aceptara sin dudar desclasificar archivos relacionados con los ataques del 11 de septiembre de 2001 y el asesinato de John F. Kennedy.

“Supongo que lo haría. Creo que menos, porque no quieres afectar la vida de las personas si hay cosas falsas allí porque hay muchas cosas falsas con todo ese mundo. Pero creo que lo haría”, destacó Trump el 2 de junio de 2024. -Los aliados de Trump expresan sus opiniones Los nominados poco convencionales de Trump para dirigir el FBI —el director Kash Patel y el subdirector Dan Bongino— fueron comentaristas en el movimiento Make America Great Again de Trump antes de unirse a la agencia policial. En sus roles anteriores, ambos promovieron agresivamente teorías de que Epstein fue asesinado para callarlo.

En una aparición en 2023 en el pódcast de Benny Johnson, Patel estaba indignado de que los republicanos de la Cámara no estuvieran intentando con más fuerza forzar la publicación de una supuesta lista de asociados poderosos de Epstein, un documento que el FBI liderado por Patel ahora dice que no existe.

“¿Qué diablos están haciendo los republicanos de la Cámara? Tienen la mayoría. ¿No pueden obtener la lista? ... Pónganse los pantalones y háganos saber quiénes son los pedófilos”, expresó Patel en la entrevista, que Johnson publicó en redes sociales el 19 de diciembre de 2023.

Como podcaster, Bongino llamó a la historia de Epstein “uno de los mayores escándalos políticos de nuestro tiempo” y la retrató como una conspiración de gran alcance que involucra a élites globales.

“¿Qué diablos están ocultando con Jeffrey Epstein?” preguntó Bongino en su programa el cuatro de mayo de 2023. “¿Qué tienen que ver Clinton, funcionarios de Obama, izquierdistas con mucho dinero, un ex primer ministro de Israel? ¿Por qué quieren hacer desaparecer tanto esta historia de Jeffrey Epstein?”

La secretaria de Justicia Pam Bondi avivó la conspiración incluso después de asumir el cargo. La supuesta lista de clientes de Epstein está “en mi escritorio ahora mismo para revisar”, manifestó Bondi en una entrevista en febrero en Fox News. Más tarde dijo a los periodistas: “Hay decenas de miles de videos de Epstein con niños o pornografía infantil”. -Trump y su equipo intentan meter al genio de nuevo en la botella Patel, Bongino y Bondi ahora contradicen a sus versiones anteriores.

El Departamento de Justicia este mes declaró que Epstein no mantenía una “lista de clientes” de hombres poderosos para quienes traficaba niñas menores de edad y dijo que no se publicarían más archivos. Patel y Bongino ofrecieron garantías de que habían revisado la evidencia y no había razón para dudar de que Epstein se suicidó.

“Creo que se ahorcó en una celda en el Centro de Detención Metropolitana”, testificó Patel en una audiencia del Senado el ocho de mayo.

Trump mismo ha sido el más agresivo.

En una extensa publicación el miércoles en Truth Social, arremetió contra sus “ANTIGUOS seguidores” que han creído en las teorías de conspiración de Epstein, llamándolos “débiles” y diciendo que ya no “quiere su apoyo”. Afirmó, sin ofrecer evidencia, que los demócratas inventaron las historias de Epstein que han animado a su base.

“Su nueva ESTAFA es lo que llamaremos para siempre la Estafa sobre Jeffrey Epstein”, escribió Trump.

En otra extensa publicación el sábado, defendió a Bondi e instó a sus seguidores a seguir adelante.

“¿Qué está pasando con mis ‘chicos’ y, en algunos casos, ‘chicas’? ¡Todos están atacando a la secretaria de Justicia Pam Bondi, quien está haciendo un TRABAJO FANTÁSTICO!” escribió Trump.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press