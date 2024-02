Empresario venezolano que cooperó con EEUU recibe sentencia leve de cárcel

ARCHIVO - El presidente venezolano Nicolás Maduro y el empresario Alex Saab se abrazan duante un evento para conmemorar el golpe de Estado de 1958 en el que fue derrocado el dictador Marcos Pérez Jiménez, el 23 de enero de 2024, en Caracas, Venezuela. (AP Foto/Jesús Vargas, archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.