Después de 21 estrenos mundiales, concluye el 76º Festival de Cine de Cannes

Harrison Ford posa para los fotógrafos al llegar al estreno de la película "Indiana Jones and the Dial of Destiny" en el 76º festival internacional de cine de Cannes, Francia, el jueves 18 de mayo de 2023. (Foto de Vianney Le Caer/Invision/ PA) 2023 Invision

Cualquiera de las 21 películas que se presentaron en la competencia principal de Cannes puede ganar la Palma de Oro. Entre las favoritas de este año se encuentran “The Zone of Interest” de Jonathan Glazer, una escalofriante adaptación de Martin Amis sobre una familia alemana que vive al lado de Auschwitz; “Fallen Leaves”, el romance inexpresivo del cineasta danés Aki Kaurismäki; y “Anatomy of a Fall”, el retorcido drama judicial de los Alpes franceses de Justine Triet.

Dos de ellas, “Anatomy of a Fall” y “The Zone of Interest”, están protagonizadas por la actriz alemana Sandra Hüller, una posible candidata a mejor actriz.

La sección Un Certain Regard del festival entregó sus premios el viernes, otorgando el primer premio a la ópera prima de Molly Manning Walker, “How to Have Sex”.

Los estrenos de mayor potencia salieron de competición. Martin Scorsese debutó con su epopeya de asesinatos de Osage “Killers of the Flower Moon”, una visión expansiva de la explotación estadounidense protagonizada por Leonardo DiCaprio y Lily Gladstone. “Indiana Jones and the Dial of Destiny”, la despedida de Harrison Ford, se lanzó con un tributo a Ford. Y Wes Anderson estrenó “Asteroid City”.