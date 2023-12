Bendición católica de parejas gay podría impactar en países sin derechos LGBTQ

ARCHIVO - El vicario Wolfgang Rothe, izquierda, bendice a la pareja de Christine Walter, centro, y Almut Muenster, en un oficio católico de bendición de parejas del mismo sexo en la iglesia de San Benito, Munich, 9 de mayo de 2021. El papa Francisco ha autorizado que los sacerdotes bendigan a las parejas del mismo sexo en un documento emitido el 18 de diciembre de 2023, en el que explicó este cambio radical en la política del Vaticano se debe a que la gente que buscan el amor y la misericordia de Dios no deben ser sometidas a un "análisis moral exhaustivo" para recibirlos. (Felix Hoerhager/dpa via AP, File) (c) Copyright 2021, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten