AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

Residentes empujan un auto para tratar de moverlo de una calle anegada tras el paso del huracán John, en Acapulco, México, el 27 de septiembre de 2024. (AP Foto/Bernardino Hernández) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Claudia Sheinbaum saluda desde el auto que la lleva al Congreso, donde tomará posesión como nueva presidenta de México, en la Ciudad de México, el 1 de octubre de 2024. (AP Foto/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Manifestantes protestan ante el Congreso para reclamar que se aumente la financiación a las universidades públicas, en Buenos Aires, Argentina, el 2 de octubre de 2024. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una integrante de la Milicia Bolivariana sostiene un cuadro con la imagen del presidente Nicolás Maduro durante un acto para celebrar la reelección de Maduro en los comicios del 28 de julio, en Caracas, Venezuela, el 28 de septiembre de 2024. (AP Foto/Cristian Hernández) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La luna pasa por delante del sol durante un eclipse solar anular, en Tahai, Rapa Nui, Chile, el 2 de octubre de 2024. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un hombre es llevado en volandas por sus amigos para arrojarlo al lodo, durante una fiesta pagana anual en honor a Nuestra Señora de las Mercedes, en Guararé, Panamá, el 27 de septiembre de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una persona observa el eclipse solar anular en Puerto San Julián, Argentina, el 2 de octubre de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, destapa su retrato en el Palacio Nacional antes de ofrecer su última conferencia de prensa matinal, conocida como "mañanera", en la Ciudad de México, el 30 de septiembre de 2024. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Participantes compiten en una carrera de vehículos de fabricación casera sin motor, en Bogotá, Colombia, el 29 de septiembre de 2024. (AP Foto/Iván Valencia) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un grupo de personas inspeccionan una ballena muerta en la costa de Baracoa, en la provincia de Artemisa, Cuba, el 3 de octubre de 2024. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2024. The Associated Press All rights reserved