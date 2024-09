AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

El futbolista de la selección de Uruguay Maximiliano Araújo (derecha), se duele sobre el terreno de juego tras recibir una falta de Gustavo Gómez, de Paraguay, durante un partido de clasificación para el Mundial 2026, en Montevideo, Uruguay, el 6 de septiembre de 2024. (AP Foto/Matilde Campodonico) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Manifestantes intentan entrar por la fuerza en una sala del Senado mientras los legisladores estudian la reforma judicial propuesta por el gobierno, que haría que los jueces fuesen elegidos en las urnas, en la Ciudad de México, el 10 de septiembre de 2024. (AP Foto/Félix Márquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El río Pinheiros, teñido de color verde, a su paso por Sao Paulo, Brasil, el 10 de septiembre de 2024. La autoridad medioambiental del país atribuye el nuevo color del río a la floración de algas, una consecuencia de la grave sequía que ha reducido significativamente el caudal. (AP Foto/Andre Penner) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un border collie llamado Floki choca la mano de su entrenador, Gustavo Rodrigues, mientras se preparan para jugar al fútvoley, una combinación de fútbol y voleibol, en la playa de Leblon, en Río de Janeiro, Brasil, el 8 de septiembre de 2024. (AP Foto/Bruna Prado) Copyright 2024. The Associated Press. All rights reserved

Juan Carlos Chávez, junto a una foto de su padre, Ismael Chávez, desaparecido en la dictadura de Pinochet, durante una ceremonia en Villa Baviera -- antes conocida como Colonia Dignidad, un lugar que se utilizó como centro de torturas -- para conmemorar el aniversario del golpe de Estado contra el gobierno de Salvador Allende en 1973, cerca de Parral, Chile, el 7 de septiembre de 2024. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Hinchas de Colombia animan en la grada antes de un partido de clasificación para el Mundial de 2026 contra Argentina, en el estadio Metropolitano Roberto Melendez, en Barranquilla, Colombia, el 10 de septiembre de 2024. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2024. The Associated Press. All rights reserved

La policía detiene a un manifestante durante una manifestación contra el veto del presidente, Javier Milei, al aumento de las pensiones, frente al Congreso, en Buenos Aires, Argentina, el 11 de septiembre de 2024. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Residentes llevan agua potable desde Humaita a la comunidad de Paraizinho, por el lecho seco del río Madeira, un afluyente del Amazonas, durante la temporada de sequía, en el estado brasileño de Amazonia, el 8 de septiembre de 2024. (AP Foto/Edmar Barros) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Dos personas ayudan al conductor de una moto a subir una colina para evitar la violencia de las bandas armadas en el vecindario de Kenscoff, en Puerto Príncipe, Haití, el 10 de septiembre de 2024. (AP Foto/Odelyn Joseph) Copyright 2024. The Associated Press All rights reserved

Incendios avanzan por la zona de protección medioambiental de Pouso Alto, en el Parque Nacional Chapada dos Veadeiros, durante la temporada de sequía, en Colinas do Sul, en el estado de Goias, Brasil, el 9 de septiembre de 2024. (AP Foto/Eraldo Peres) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved