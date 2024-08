AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

La cantante chilena Francisca Valenzuela, nacida en Estados Unidos, actúa durante el festival HERA HSBC, en la Ciudad de México, el 24 de agosto de 2024. (AP Foto/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Mujeres indígenas marchan para protestar por la violencia y el tráfico de drogas que afectan a su región, en Bogotá, Colombia, el 27 de agosto de 2024. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer espera en fila para un reconocimiento médico para su bebé, en una escuela convertida en albergue para personas desplazadas por la violencia de las bandas, en Puerto Príncipe, Haití, el 23 de agosto de 2024. (AP Foto/Odelyn Joseph) Copyright 2024. Associated Press All rights reserved

Seguidores colocan ramos de flores en el techo del coche fúnebre donde viajan los restos mortales del futbolista del Nacional Juan Izquierdo, en Montevideo, Uruguay, el 29 de agosto de 2024. Izquierdo falleció en un hospital en Brasil tras desmayarse el 22 de agosto durante un partido de la Copa Libertadores entre el Nacional y el Sao Paulo. (AP Foto/Matilde Campodonico) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La líder opositora María Corina Machado sostiene listas de conteo de votos durante una protesta contra la reelección del presidente Nicolás Maduro, un mes después de los polémicos comicios presidenciales en los que, según ella, la oposición ganó por una amplia mayoría, en Caracas, Venezuela, el 28 de agosto de 2024. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Los nuevos legisladores juran su cargo en la Cámara de Diputados, en la Ciudad de México, el 29 de agosto de 2024. (AP Foto/Félix Márquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Janaina Silva observa a su hijo de cuatro años, Murillo, tras sufrir un ataque epiléptico, en la casa de sus padres, en Guaruja, Brasil, el 8 de julio de 2024. Para suavizar y acortar sus ataques, Murillo toma una dosis estable de cannabidiol líquido. (AP Foto/Andre Penner) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Niños manjui compiten en una carrera de sacos en la comunidad de Abisai, en Mariscal Estigarribia, en la región occidental de Paraguay conocida como el Chaco paraguayo, el 28 de agosto de 2024. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Un trabajador sindicalizado de los tribunales federales protesta contra las reformas que revisarán el sistema judicial y que incluyen que los jueces sean elegidos para el cargo, en la Ciudad de México, el 26 de agosto de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Músicos participan en un desfile para celebrar el aniversario de la fundación del vecindario Juan Díaz, en la Ciudad de Panamá, el 25 de agosto de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Compañeros de los 43 estudiantes universitarios de Ayotzinapa que desaparecieron hace casi 10 años se manifiestan mientras siguen reclamando justicia para los desaparecidos, en la Ciudad de México, el 26 de agosto de 2024. (AP Foto/Félix Márquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved