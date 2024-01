AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

Un niño hace la figura de un ángel mientras otros juegan en una calle cubierta de espuma durante una actividad de verano, en Tongoy, Chile, el 25 de enero de 2024. (AP Foto/Matías Basualdo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Danzantes desfilan sobre zancos de madera durante los ensayos de una fiesta callejera previa al Carnaval, en Río de Janeiro, Brasil, el 21 de enero de 2024. Los brasileños se preparan ya para la celebración del Carnaval, previsto entre el 9 y el 17 de febrero. (AP Foto/Bruna Prado)

Vick Teker, vestido con un traje que simula la bandera nacional y con un cartel que dice "Soy arte y tengo hambre", y una mujer con una camiseta con el mensaje "No hay plata. Soy jubilada", participan en una protesta en el exterior del Congreso durante una huelga nacional contra las reformas económicas y laborales propuestas por el presidente, Javier Milei, en Buenos Aires, Argentina, el 24 de enero de 2024. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Vestido con un chaleco amarillo, Efruz, un Jack Russell de 4 años, surfea una ola acompañado de su dueño, Mauro Canella, que es instructor de surf, en aguas del Pacífico en San Bartolo, Perú, el 25 de enero de 2024. (AP Foto/Martín Mejía)

Nubes de humo causado por un incendio activo en las laderas de las montañas que rodean Nemocon, al norte de Bogotá, Colombia, el 23 de enero de 2024. (AP Foto/Iván Valencia)

Erika María Cruz (izquierda) y su esposo lloran junto al cadáver de su hijo, Brando Arellano Cruz, que fue abatido por disparos de la policía al no detener su auto, en Lerdo de Tejada, México, el 19 de enero de 2024. Cuatro efectivos de la policía municipal están siendo investigados por la muerte del joven luego de que los vecinos de la víctima protagonizaran protestas violentas e intentaron linchar a los agentes. (AP Foto/Félix Márquez)

El rapero Daniel Hernández, conocido como Tekashi 6ix9ine, llega escoltado por la policía a una vista en el Palacio de Justicia, en Santo Domingo, República Dominicana, el 25 de enero de 2024. Un juez dejó en libertad condicional al rapero estadounidense, que había sido arrestado en el país por cargos de violencia doméstica. (AP Foto/Ricardo Hernández)

Agentes de la policía guardan un minuto de silencio por las víctimas de la violencia en el país, durante un acto de entrega de nuevos equipos de seguridad, en la escuela policial General Alberto Enríquez Gallo, en Quito, Ecuador, el 22 de enero de 2024. (AP Foto/Dolores Ochoa)

Vendedores de batidos empujan su carro por la orilla en busca de clientes, en Las Toninas, Argentina, el 19 de enero de 2024. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Vendedores callejeros se resguardan de la lluvia ante la basílica de San Francisco, en La Paz, Bolivia, el 25 de enero de 2024. (AP Foto/Juan Karita)

Una lluvia de confeti cubre el escenario durante un discurso del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con motivo del aniversario del golpe de Estado de 1958 que derrocó al dictador Marcos Perez Jimenez, en Caracas, Venezuela, el 23 de enero de 2024. (AP Foto/Jesus Vargas)