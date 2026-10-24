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Asesinan a dirigente deportivo búlgaro y ex eurodiputado

SOFÍA, Bulgaria (AP) — El jefe de la Federación Búlgara de Taekwondo y vicepresidente de la Unión Europea de Taekwondo fue asesinado a tiros el sábado en su casa en Sofía, informó la policía.

Slavi Binev, de 60 años, había dado el salto a la política tras una exitosa carrera como taekwondista para convertirse en miembro de la Asamblea Nacional y del Parlamento Europeo, elegido en la lista de partidos nacionalistas.

La policía recibió una llamada por disparos alrededor de las 10:30 de la mañana y lo encontró muerto cuando llegó al lugar. Se ha abierto una investigación.

El alto mando policial Lyubomir Nikolov declaró a los periodistas que tres sospechosos fueron detenidos en una autopista a las afueras de Sofía.

Nikolov indicó que dos de los sospechosos tenían ciudadanía turca, y el tercero portaba un documento de identidad búlgaro. Agregó que estaban armados, pero no dio detalles sobre posibles motivos del crimen.

Medios locales reportaron sobre las actividades de Binev a comienzos de la década de 1990, vinculadas a un grupo que gestionaba varios locales de entretenimiento en Sofía y que presuntamente estaba implicado en prostitución, drogas y tráfico de autos robados.

Durante la década de 1990, los asesinatos al estilo mafioso de figuras públicas eran algo habitual en Bulgaria. La muerte de Binev es la más reciente de una nueva secuencia de homicidios de alto perfil. Coincidió con el final de una acalorada campaña para las elecciones presidenciales del domingo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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