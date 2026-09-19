Asesinan a candidata a gobernadora regional en ataque armado en un mercado de Perú

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El Ministerio Público dispuso el levantamiento del cuerpo de Aponte y recaba los indicios a través de videos captados en la zona, indicó en un mensaje de la red social X, en que confirmó el fallecimiento de la política en la ciudad de Caraz, ubicada 344 kilómetros (553,6 millas) al norte de la capital, Lima.

Reportes de la prensa peruana mostraron a los baleados tendidos en el piso del concurrido mercado, en medio del caos y alarma de los presentes. Las autoridades no han precisado las circunstancias en que ocurrió el violento hecho.

La investigación estará a cargo la unidad especializada en violencia contra la mujer, agregó la Fiscalía.

La Gobernación de esa localidad condenó el asesinato de la Aponte y exigió al Ministerio del Interior y la Policía establecer de “inmediato” un cerco policial para capturar a los responsables y convocar a un consejo ciudadano “frente a la creciente inseguridad”, señaló un comunicado.

Aponte, de 43 años, era candidata por el movimiento político Socios por Áncash y había denunciado amenazas en su contra a través de sus redes sociales donde continúan publicadas sus declaraciones. La víctima dirigía un espacio periodístico digital los domingos en el que solía referirse a supuestos actos de corrupción en la región.

Las elecciones para elegir a 25 gobernadores regionales están previstas para el 4 de octubre.

Perú afronta un alza de la criminalidad, principalmente de los delitos de extorsión y asesinatos, que la presidenta Keiko Fujimori ha prometido contrarrestar. Entre las recientes medidas están la declaratoria de emergencia en Lima y en cinco penales, así como la creación de un comité de inteligencia contra el crimen. FUENTE: AP

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