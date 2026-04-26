Arsenal aprovecha errores del Lyon y gana 2-1 en semifinales de la Champions femenina

Olivia Smith del Arsenal celebra tras anotar en la semifinal de la Liga de Campeones femenina ante el Lyon el domingo 26 de abril del 2026. (Andrew Matthews/PA via AP) AP

Arsenal, tras irse abajo gracias al gol de Jule Brand a los 19 minutos para el ocho veces campeón Lyon, recibió un regalo con el empate al 59, cuando un tiro libre raso de Mariona Caldentey al área fue mal controlado hacia atrás por la arquera Christiane Endler y terminó en el poste. La defensa central del Lyon Ingrid Engen, estirándose para despejar, desvió inadvertidamente el balón hacia su propia portería.

Engen agravó ese error al interpretar mal un pase atrás de su compañera Lindsey Heaps en al 83. Olivia Smith llegó al balón antes que Engen, vio cómo Endler atajó el remate y se recuperó para convertir el rebote.

El partido de vuelta se jugará el sábado en Lyon.

En la otra semifinal, Bayern Múnich y Barcelona están igualados 1-1 tras el partido de ida en Alemania.

La final será en Oslo el 23 de mayo.

Arsenal busca vencer a Lyon en la instancia de semifinales por segundo año consecutivo. La temporada pasada, Lyon ganó el partido de ida en el Estadio Emirates, pero fue goleado 4-1 en el segundo encuentro, camino a que Arsenal conquistara el título por segunda vez.

Esta vez, Arsenal tiene la ventaja a mitad de la eliminatoria.

“Lyon es un gigante del fútbol europeo y tiene una gran afición, como nosotros. Así que será clave una intensidad a la altura de esa ocasión”, indicó la capitana de Arsenal, Leah Williamson. “Tenemos que ser muy contundentes, estar sólidos en defensa y ya veremos”.

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FUENTE: AP