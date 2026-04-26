americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Arsenal aprovecha errores del Lyon y gana 2-1 en semifinales de la Champions femenina

LONDRES (AP) — El Arsenal se benefició de dos errores defensivos para remontar y vencer el domingo 2-1 a Lyon en el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones femenina, manteniendo al club inglés en camino de defender su título.

Olivia Smith del Arsenal celebra tras anotar en la semifinal de la Liga de Campeones femenina ante el Lyon el domingo 26 de abril del 2026. (Andrew Matthews/PA via AP)
Olivia Smith del Arsenal celebra tras anotar en la semifinal de la Liga de Campeones femenina ante el Lyon el domingo 26 de abril del 2026. (Andrew Matthews/PA via AP) AP

Arsenal, tras irse abajo gracias al gol de Jule Brand a los 19 minutos para el ocho veces campeón Lyon, recibió un regalo con el empate al 59, cuando un tiro libre raso de Mariona Caldentey al área fue mal controlado hacia atrás por la arquera Christiane Endler y terminó en el poste. La defensa central del Lyon Ingrid Engen, estirándose para despejar, desvió inadvertidamente el balón hacia su propia portería.

Engen agravó ese error al interpretar mal un pase atrás de su compañera Lindsey Heaps en al 83. Olivia Smith llegó al balón antes que Engen, vio cómo Endler atajó el remate y se recuperó para convertir el rebote.

El partido de vuelta se jugará el sábado en Lyon.

En la otra semifinal, Bayern Múnich y Barcelona están igualados 1-1 tras el partido de ida en Alemania.

La final será en Oslo el 23 de mayo.

Arsenal busca vencer a Lyon en la instancia de semifinales por segundo año consecutivo. La temporada pasada, Lyon ganó el partido de ida en el Estadio Emirates, pero fue goleado 4-1 en el segundo encuentro, camino a que Arsenal conquistara el título por segunda vez.

Esta vez, Arsenal tiene la ventaja a mitad de la eliminatoria.

“Lyon es un gigante del fútbol europeo y tiene una gran afición, como nosotros. Así que será clave una intensidad a la altura de esa ocasión”, indicó la capitana de Arsenal, Leah Williamson. “Tenemos que ser muy contundentes, estar sólidos en defensa y ya veremos”.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Takefusa Kubo e Inaki Ruperez de la Real Sociedad celebran tras ganar la final de la Copa del Rey al superar en penales al Atlético de Madrid el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Jose Breton)

La Real Sociedad conquista la Copa del Rey al vencer en penales al Atlético de Madrid

Destacados del día

INTENTO DE MAGNICIDIO CONTRA TRUMP: INVESTIGAN A UN LOBO SOLITARIO ARMADO HASTA LOS DIENTES

INTENTO DE MAGNICIDIO CONTRA TRUMP: INVESTIGAN A UN "LOBO SOLITARIO" ARMADO HASTA LOS DIENTES

TIROTEO EN EVENTO CON TRUMP: SERVICIO SECRETO LO EVACÚA DE EMERGENCIA EN WASHINGTON

TIROTEO EN EVENTO CON TRUMP: SERVICIO SECRETO LO EVACÚA DE EMERGENCIA EN WASHINGTON

Administración TRUMP revoca licencias de exportación de artículos de lujo a Cuba: como Ferraris, Aston Martins, Maseratis, jacuzzis y jet skis

Administración TRUMP revoca licencias de exportación de artículos de lujo a Cuba: como Ferraris, Aston Martins, Maseratis, jacuzzis y jet skis

Milenko Faria, cuya esposa, la doctora Rubeliz Bolívar, fue detenida por agentes de inmigración, abraza a su hija Milena, tras su entrevista por asilo con las autoridades migratorias, en Tustin, California, el 16 de abril del 2026. (AP foto/Jae C. Hong)

Arrestos de ICE bajan casi 12% tras muertes en Minneapolis y cambio de mando

Autoridades en Lake Forest, en Tampa, Florida, debido a reportes de un hombre que se había atrincherado en una vivienda, en conexión con la desaparición de dos estudiantes de la Universidad del Sur de Florida, el 24 de abril del 2026. (Douglas R. Clifford/Tampa Bay Times via AP)

Compañero de piso acusado en conexión con asesinatos de estudiantes en Florida

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter