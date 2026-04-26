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Arrighetti permite una carrera en 7 entradas y Astros vencen 7-4 a Yankees

HOUSTON (AP) — Spencer Arrighetti permitió una carrera en siete entradas, y Christian Walker conectó un jonrón e impulsó un máximo de temporada de cuatro carreras, y los Astros de Houston vencieron el domingo 7-4 a Nueva York para cortar la racha de ocho victorias seguidas de los Yankees.

El pitcher de los Astros de Houston Spencer Arrighetti lanza en la primera entrada ante los Yankees de Nueva York el domingo 26 de abril del 2026. (AP Foto/Kevin M. Cox)
El pitcher de los Astros de Houston Spencer Arrighetti lanza en la primera entrada ante los Yankees de Nueva York el domingo 26 de abril del 2026. (AP Foto/Kevin M. Cox) AP

Arrighetti (3-0) ponchó a ocho mientras permitía tres hits y una base por bolas. Es el primer abridor de los Astros en lanzar siete entradas desde Lance McCullers Jr. el 30 de marzo.

Aaron Judge, que celebraba su cumpleaños número 34, aportó la única mancha en la línea de Arrighetti cuando conectó un jonrón solitario en la sexta. Judge empataron a Yogi Berra y Graig Nettles con la segunda mayor cantidad de cuadrangulares en un juego entre los Yankees, solo detrás de los cuatro de Lou Gehrig.

Walker puso a los Astros arriba 2-0 cuando envió un cambio 3-2 del dominicano Luis Gil a 432 pies por encima de la barda en el jardín izquierdo-central para su séptimo jonrón de la temporada y el segundo en días consecutivos.

El mexicano Isaac Paredes añadió un jonrón de dos carreras en la tercera entrada, y después de que Paredes conectó un sencillo productor para remolcar al puertorriqueño Carlos Correa en la quinta, Walker pegó un doble de dos carreras para darle a Houston una ventaja de 7-0.

Walker se fue de 4-3, mientras que Paredes y Yordan Álvarez tuvieron dos hits cada uno.

Gil (1-2) lanzó hasta la quinta y cargó con seis carreras con cinco hits para los Yankees.

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