Arrestan a sospechoso tras tiroteo que dejó 1 muerto y varios heridos en suburbio de París

La policía indicó que un sospechoso fue detenido y puesto bajo custodia policial.

El ministro del Interior, Laurent Nunez, detalló que los disparos ocurrieron en tres lugares distintos en las localidades de Trappes y La Verrière, cerca de París.

Añadió que el sospechoso disparó “lo que parece haber sido un arma de grado militar, o al menos un arma automática”.

El alcalde de Trappes, Ali Rabeh, declaró a BFM TV que el tirador aparentemente disparó de manera relativamente aleatoria, apuntando contra transeúntes.

“Es un milagro que no haya habido más víctimas”, indicó Rabeh, que agregó que el sospechoso abrió fuego en varios lugares, incluido un parque infantil.

Rabeh dijo que la persona fallecida era de origen africano, y que una de las personas heridas de gravedad era de origen norteafricano.

La Fiscalía Nacional Antiterrorista de Francia informó que abrió una investigación penal por varios delitos, entre ellos “asesinato en relación con una empresa terrorista con la circunstancia agravante de que el acto se cometió debido a la pertenencia real o percibida de la víctima a una determinada raza, grupo étnico, nacionalidad o religión”.

El tiroteo ocurrió en un momento en que Francia se prepara para otro día de protestas contra el alto costo de la vida el sábado, con importantes museos cerrando sus puertas y el gobierno desplegando una presencia de seguridad significativamente mayor para evitar que se repita la violencia de la semana pasada, que conmocionó al país.

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Sylvie Corbet contribuyó a este despacho desde París.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP