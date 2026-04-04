americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Arrestan en Italia a uno de los fugitivos más buscados de la mafia napolitana

ROMA (AP) — La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, felicitó a la policía la noche del sábado por el arresto de un presunto jefe criminal, uno de los fugitivos más buscados de Italia.

La primera ministra italiana Giorgia Meloni habla ante el Senado acerca del conflicto en Irán en la región del Golfo, en Roma, Italia, el miércoles 11 de marzo de 2026. (AP Foto/Alessandra Tarantino)
La primera ministra italiana Giorgia Meloni habla ante el Senado acerca del conflicto en Irán en la región del Golfo, en Roma, Italia, el miércoles 11 de marzo de 2026. (AP Foto/Alessandra Tarantino) AP

Las autoridades anunciaron el arresto de Roberto Mazzarella, de 48 años, tras una redada realizada el viernes en una villa de la Costa Amalfitana, en el sur de Italia, después de que presuntamente utilizara documentos falsos para alquilar la lujosa propiedad costera.

Meloni, quien se encuentra de gira por los estados del Golfo, describió el arresto de Mazzarella como “un golpe importante contra la Camorra”, en referencia a la notoria organización criminal que se originó en Nápoles.

“Esto envía un mensaje claro de que el Estado no dará marcha atrás”, afirmó Meloni en una publicación en internet.

Mazzarella era buscado en relación con un tiroteo mortal ocurrido en 2000 en una tienda de delicatessen en el centro de Nápoles.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El uruguayo Luis Suárez festeja con el argentino Lionel Messi, su compañero en el Inter Miami, luego de anotar en el encuentro inaugural de su nuevo estadio, el sábado 4 de abril de 2026, ante Austin (AP Foto/Lynne Sladky)

Luego de 13 años de espera, el sueño de David Beckham se cumple: Inter Miami estrena casa

En la imagen, tomada de un video proporcionado por la NASA, se muestra una vista de la Tierra tomada por el astronauta de la NASA y comandante de la misión Artemis II, Reid Wiseman, desde una de las cuatro ventanas de la nave espacial Orion tras completar la maniobra de inyección translunar, el jueves 2de abril de 2026. (NASA vía AP)

Los astronautas de Artemis II van a mitad de camino hacia la Luna y buscan superar al Apollo 13

ARCHIVO - Un miembro de la Fuerza Aérea de Estados Unidos pasa empujando un carro por delante de un F-15E Strike Eagle en la Base Aérea de Bagram, en Afganistán, el 17 de octubre de 2009. (AP Foto/Maya Alleruzzo, archivo)

Aviones militares de EEUU derribados en Irán son los 1os abatidos por enemigos en más de 20 años

ARCHIVO - Tiger Woods permanece junto a su vehículo volcado en Jupiter Island, Florida, el viernes 27 de marzo de 2026. (Foto AP/Jason Oteri, Archivo)

Cámara corporal muestra a Tiger Woods esposado tras el accidente donde volcó en Florida

Destacados del día

Trump dice que piloto rescatado en Irán está gravemente herido y lanza amenaza militar directa

Trump dice que piloto rescatado en Irán está gravemente herido y lanza amenaza militar directa

Grúas utilizadas para la construcción del nuevo salón de baile se observan en el exterior de la Casa Blanca, el sábado 4 de abril de 2026, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)

Investigan reportes de disparos cerca del Parque Lafayette, frente a la Casa Blanca

Trump confirma rescate de tripulante de F-15 en Irán tras audaz operación militar de EEUU

Trump confirma rescate de tripulante de F-15 en Irán tras audaz operación militar de EEUU

TRUMP: ELIMINAMOS LÍDERES MILITARES DE IRÁN

TRUMP: "ELIMINAMOS LÍDERES MILITARES DE IRÁN"

Descubren más de 500 gallos de pelea en Miami-Dade y arrestan a dos cubanos por crueldad animal

Descubren más de 500 gallos de pelea en Miami-Dade y arrestan a dos cubanos por crueldad animal

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter