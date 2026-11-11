Arrestan a conductor por atropellamiento fatal cerca del metro de Los Ángeles

Un vehículo en la escena de un choque con múltiples víctimas mortales, el martes 10 de noviembre de 2026, en la zona de North Hollywood en Los Ángeles. (Foto AP/David Swanson) AP

La policía ha dicho que el conductor fue sacado del vehículo y pudo hablar, pero parecía estar en estado de shock tras el incidente del martes. Las autoridades no han dicho si actuó intencionalmente.

La policía identificó al conductor como Ihor Demianenko, residente del vecindario Valley Village de Los Ángeles, indicó la oficial Norma Eisenman. Fue fichado por tres cargos de asesinato, dijo la portavoz policial, quien indicó que no sabía si el hombre si seguía en el hospital.

Se desconoce si Demianenko tiene un abogado que comente sobre su situación judicial.

El choque en una intersección concurrida del vecindario North Hollywood también dejó dos mujeres gravemente heridas. El vehículo terminó debajo de la carpa de un puesto de comida, y la alcaldesa Karen Bass dijo que entre las víctimas había vendedores ambulantes y peatones.

Los investigadores revisarán el video del choque cuadro por cuadro, manifestó el jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell.

“Probablemente será una investigación prolongada, pero muy meticulosa, para determinar qué ocurrió aquí”, indicó McDonnell.

Luis Luna-Guzman estaba trabajando en un puesto de hamburguesas cercano cuando escuchó un fuerte estruendo y vio a personas en el suelo junto con comida y vasos. Personas que estaban cerca comenzaron a correr hacia el lugar del choque.

Al acercarse, encontró a una mujer herida tendida cerca de los aparcabicicletas, con la cara, los brazos y las piernas ensangrentados, comentó, al recordar que tenía los ojos cerrados mientras gemía de dolor.

“Le dije: ‘No te muevas, la ayuda ya viene’”, relató Luna-Guzman y añadió que vio el cuerpo de una mujer cerca, mientras otra mujer yacía inmóvil en las escaleras que conducen a la estación.

Adrin Nazarian, concejal de la ciudad de Los Ángeles cuyo distrito incluye North Hollywood, describió la zona como una comunidad muy unida donde siempre hay bullicio y actividad.

La camioneta estaba sobre la acera, rodeada de escombros, la noche del martes, con la puerta del lado del conductor abierta y una bolsa de aire desplegada. Camiones de bomberos y equipos de emergencia trabajaban cerca mientras un helicóptero volaba por encima.

Una entrada al metro permaneció cerrada la noche del martes, pero por lo demás la propiedad no se vio afectada y las estaciones de autobús y metro estaban abiertas, según Jose Ubaldo, portavoz de la Autoridad de Transporte Metropolitano del condado Los Ángeles.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP