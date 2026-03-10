Arquero de Tottenham es sustituido a los 17 minutos en su debut en la Champions tras 2 errores

Compartir en:









Antonin Kinsky (izquierda), arquero de Tottenham, estrecha la mano del también guardameta Guglielmo Vicario tras ser sustituido en la ida del partido contra el Atlético de Madrid por los octavos de final de la Liga de Campeones, el martes 10 de marzo de 2026, en Madrid. (AP Foto/José Bretón) AP

El guardameta checo de 22 años recibió su primera titularidad desde octubre —y apenas su tercera aparición en toda la temporada— en una audaz decisión de Igor Tudor, el asediado técnico de los Spurs. No pudo salir peor.

Recién en el sexto minuto, falló al despejar tras resbalarse, lo que permitió que Marcos Llorente abriera el marcador para el Atlético.

Luego, instantes después de que Antoine Griezmann pusiera el 2-0 para los locales, Kinsky intentó un pase de primera intención desde fuera de su área con el pie izquierdo, pero volvió a fallar. El atacante argentino Julián Álvarez tuvo la sencilla tarea de empujar el balón a la red con la portería vacía.

Kinsky fue reemplazado de inmediato por Tudor, dando ingreso a Guglielmo Vicario, y se le vio desconsolado mientras caminaba hacia el túnel en el estadio Metropolitano.

___

FUENTE: AP