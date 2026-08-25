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Arqueólogos muestran vestigios de hospital del siglo XVI que atendía a marineros en capital de Perú

LIMA (AP) — Arqueólogos del municipio de la capital de Perú mostraron el martes a pocas cuadras del palacio presidencial y de una vía principal de Lima los vestigios de un hospital fundado en el siglo XVI dedicado a atender marineros enfermos que navegaban por puertos del Pacífico durante la época en que Perú era una colonia de España.

Restos óseos del Hospital Espíritu Santo, que data de 1575, según arqueólogos de ProLima, quedaron al descubierto durante las excavaciones en el Santuario de Santa Rosa de Lima, en Lima, Perú, el martes 25 de agosto de 2026. (Foto AP/Martín Mejía)
Restos óseos del Hospital Espíritu Santo, que data de 1575, según arqueólogos de ProLima, quedaron al descubierto durante las excavaciones en el Santuario de Santa Rosa de Lima, en Lima, Perú, el martes 25 de agosto de 2026. (Foto AP/Martín Mejía) AP

Los especialistas encontraron muros, pisos y entierros humanos. Ernesto Olazo, arqueólogo coordinador de las excavaciones, dijo a The Associated Press que se hallaron “los vestigios que se creían desaparecidos” del hospital del Espíritu Santo junto a una iglesia que servía para realizar misas a los enfermos, cuya existencia fue relatada por los cronistas españoles que escribieron acerca de la fundación de Lima en 1535.

Las excavaciones ubicaron el ingreso de la iglesia y dos muros laterales de piedra, ladrillo y adobe unidos con cal, arena y agua. Se encontraron seis entierros humanos dentro de estructuras rectangulares probablemente de enfermos. Una de las osamentas tenía, cerca de los huesos de las manos, un candil de cerámica que se usaba para iluminarse en la oscuridad con velas, indicó Olazo.

Según el sacerdote jesuita español Bernabé Cobo en su crónica “Historia de la fundación de Lima” el hospital del Espíritu Santo fue fundado en la década de 1570 por un marino de nacionalidad griega llamado Miguel de Acosta con capacidad hasta para 70 camas. Olazo indicó que los marinos tenían "descuentos en sus remuneraciones" para el mantenimiento del hospital, una especie de seguro médico de la época.

El arqueólogo resaltó que el hospital, cuyas excavaciones durarán varios meses, se ubica cerca de la casa de Santa Rosa de Lima, la primera santa católica nacida en América con el nombre de Isabel Flores de Oliva (1586-1617) que fue canonizada en 1671 por el papa Clemente X.

Diversos arquéologos independientes que han estudiado el periodo colonial de Perú —entre los siglos XVI y XVIII— coinciden en que en esa época era frecuente hallar hospitales junto a iglesias donde los enfermos escuchaban misa.

En las excavaciones se han hallado baldosas de barro recubiertas con un esmalte opaco blanco y decoradas con pigmentos minerales. En el piso también se observa una flor de seis pétalos cuyas puntas están elaboradas con huesos de animales, una práctica observada en otros edificios históricos de Lima.

El Hospital del Espíritu Santo operó hasta poco antes de 1821, cuando se proclamó la independencia de Perú. No se saben las razones que provocaron su cierre. Entre el siglo XVI y XVIII, hubo 14 hospitales en Lima donde los pacientes eran segregados por su origen, condición y oficio. Hubo un hospital para leprosos, para esclavos, para indígenas, mujeres pobres y mendigos. El censo colonial de 1791 arrojó casi 63.000 personas en Lima.

FUENTE: AP

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