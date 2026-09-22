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Arqueólogo aficionado halla en Alemania el mayor tesoro de monedas romanas de plata antiguas

BERLÍN (AP) — Un arqueólogo aficionado que descubrió varias monedas romanas de plata en un campo del oeste de Alemania se dio cuenta de que había tropezado con algo mayor cuando su detector de metales no dejaba de pitar.

Monedas romanas, incluida la que se muestra en el centro, que data del año 148 a. C., cuando Roma aún era una República sin emperador, se exhiben en el Museo Estatal LVR de Bonn, Alemania, el martes 22 de septiembre de 2026. (Rolf Vennenbernd/dpa vía AP)
Monedas romanas, incluida la que se muestra en el centro, que data del año 148 a. C., cuando Roma aún era una República sin emperador, se exhiben en el Museo Estatal LVR de Bonn, Alemania, el martes 22 de septiembre de 2026. (Rolf Vennenbernd/dpa vía AP) AP

Oliver Riedl llamó a las autoridades para pedir ayuda y un grupo de expertos que empezó a excavar de inmediato descubrió un total de 934 denarios romanos de plata. Se trata del mayor tesoro de monedas hallado en Alemania de la época del emperador romano Adriano, informó el martes la oficina local encargada de los monumentos arqueológicos.

“Me quedó claro que aquí había enterrado algo más grande”, indicó Riedl al describir cómo su detector de metales siguió dando señales incluso después de encontrar varias monedas cerca de Wesseling, al sur de Colonia, hace un año.

El tesoro de monedas, que pesa 3,1 kilogramos (6,8 libras), se exhibió el martes en el Museo Estatal LVR de Bonn.

La colección de monedas probablemente fue enterrada de forma deliberada en el segundo cuarto del siglo II d.C., según la Oficina del LVR para la Conservación de Monumentos Arqueológicos en Renania.

“Por supuesto, sólo podemos especular sobre los motivos, pero es muy probable que alguien quisiera mantener este dinero a salvo", comentó Erich Classen, arqueólogo estatal y director de la oficina. "Al fin y al cabo, en aquella época no existían los bancos”.

Classen señaló que no estaba claro por qué el tesoro nunca se recuperó antes y añadió que “quizá el propietario murió antes que eso pudiera ocurrir, sin poder transmitir el conocimiento sobre las monedas”.

Los tesoros de la antigua época romana u otras eras remotas no son infrecuentes. Sin embargo, pocos del siglo II son tan extensos como el encontrado en Wesseling, indicó la oficina arqueológica, y agregó que era difícil estimar el valor de las monedas en aquel momento.

No obstante, la paga de los legionarios romanos, que está bien documentada en fuentes escritas, ofrece un punto de referencia.

“En aquel entonces, un soldado común de la legión ganaba 300 denarios al año. Sin embargo, aproximadamente la mitad se retenía para comida y equipo”, explicó Rahel Otte, investigadora asociada de la oficina arqueológica.

“Por lo tanto, un legionario habría tenido que ahorrar todos sus ingresos disponibles durante unos seis años para reunir el tesoro de Wesseling”. añadió Otte, que indicó que sigue sin estar claro quién fue exactamente quien finalmente acumuló esta considerable fortuna.

La zona de Colonia estuvo bajo control romano aproximadamente desde el 39 a.C. hasta el 459 d.C. Los romanos establecieron una presencia en la región bajo el general Marco Vipsanio Agripa para asegurar la frontera de su imperio a lo largo del río Rin, instalando un puesto militar que más tarde se convirtió en Colonia Agrippina, la actual Colonia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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