Armenia acoge una histórica cumbre de la Unión Europea mientras se aleja de Rusia

De izquierda a derecha, el presidente del Consejo Europeo, António Costa; el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tras una conferencia de prensa en la cumbre UE-Armenia en el palacio presidencial de Ereván, Armenia, el martes 5 de mayo de 2026. (AP Foto/Anthony Pizzoferrato) AP

La cumbre Unión Europea-Armenia en Ereván se celebra después del octavo encuentro de la Comunidad Política Europea, o CPE, que llevó a decenas de líderes europeos a la capital armenia el lunes para abordar asuntos de defensa europea y la guerra de Irán.

La reunión bilateral del martes incluyó la firma de una asociación de conectividad entre Armenia y la Unión Europea firmaran para fortalecer los lazos económicos y profundizar la cooperación en seguridad.

Ambos acontecimientos subrayan cómo Armenia busca girar hacia Occidente y desprenderse de la influencia de Rusia. Las relaciones de Armenia con Moscú, su patrocinador y antiguo aliado, se han tensado cada vez más desde 2023, cuando la vecina Azerbaiyán recuperó por completo la región de Karabaj y puso fin a las décadas de control de separatistas de etnia armenia.

Las autoridades armenias acusaron a las tropas de paz rusas desplegadas en la región de no haber logrado detener la ofensiva de Azerbaiyán. Moscú, ocupado con la guerra en Ucrania, rechazó las acusaciones y argumentó que sus tropas no tenían mandato para intervenir.

La guerra fue “una demostración tardía de que Rusia es peligrosamente poco fiable como socio”, declaró a The Associated Press Richard Giragosian, director del Centro de Estudios Regionales en Ereván.

Desde entonces, el gobierno del primer ministro armenio Nikol Pashinyan ha buscado estrechar lazos con Occidente, un giro recibido con agrado por la Unión Europea, integrada por 27 países.

En la ceremonia de apertura de la cumbre Unión Europea-Armenia el martes, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, caminó por la alfombra roja junto a Pashinyan y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, mientras una banda militar tocaba frente a banderas de Armenia y de la Unión Europea.

En su declaración inicial, Von der Leyen afirmó que Europa estaba lista para ayudar a Armenia a convertirse en un centro regional para rutas comerciales globales, incluida la construcción de infraestructura física.

“Estamos listos para invertir en la producción local de energía y en los enlaces energéticos a través del mar Negro, y estamos listos para conectar su floreciente sector digital con el mercado digital de Europa y convertir la posición de Armenia en el corazón de esta región en un motor de crecimiento”, afirmó.

La nueva asociación de conectividad Unión Europea-Armenia se centrará en fortalecer los enlaces de transporte, energía y digitales. Mientras tanto, se espera que las inversiones de la Unión Europea en Armenia alcancen los 2.500 millones de euros (2.900 millones de dólares) en el marco de su programa de infraestructura Global Gateway, señalaron ambas partes en un comunicado conjunto.

“La cumbre Unión Europea-Armenia de hoy envía una señal clara del firme compromiso de la Unión Europea de profundizar nuestras relaciones con Armenia y de fortalecer la cooperación en muchas áreas nuevas”, expresó Costa. “Acercando a Armenia y a su pueblo a la Unión Europea”.

Movimientos simbólicos

La Unión Europea, más que Estados Unidos, ha llenado el vacío dejado por Rusia, sostuvo Giragosian.

“La implicación de la Unión Europea es mucho más prudente y mucho más productiva que la participación de Estados Unidos, simplemente porque el compromiso europeo resulta menos provocador para Rusia a largo plazo”, explicó.

En 2025, el Parlamento de Armenia aprobó una ley que declara formalmente la intención del país de buscar la membresía en la Unión Europea.

Sin embargo, Giragosian describió la cumbre del martes como “un enfoque en profundizar la relación preexistente” más que un paso hacia la candidatura, en referencia al Acuerdo de Asociación Integral y Reforzada que rige los vínculos Unión Europea-Armenia desde que entró plenamente en vigor en 2021.

“La importancia simbólica es mucho mayor como mensaje a Rusia”, añadió.

Armenia también ha dado otros pasos simbólicos. Se unió a la Corte Penal Internacional en 2023, una decisión que Moscú condenó como un “paso no cordial”. La corte ha emitido una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladímir Putin, al acusarlo de responsabilidad personal por los secuestros de niños de Ucrania.

Armenia también congeló su participación en la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, liderada por Moscú, en 2024.

Sin embargo, Armenia sigue siendo miembro de la Unión Económica Euroasiática, o UEE, liderada por Rusia, un mercado único que permite la libre circulación de bienes, capital y mano de obra. La organización también incluye a Bielorrusia, Kazajistán y Kirguistán, y Putin ha dejado claras las contrapartidas.

Al hablar en conversaciones con Pashinyan en Moscú a principios de este año, Putin advirtió que Armenia no podía pertenecer simultáneamente a la UEE y a la Unión Europea, y señaló que Ereván actualmente recibe gas natural ruso a precios muy por debajo de las tarifas del mercado europeo. Pashinyan reconoció la incompatibilidad, pero afirmó que Armenia podría, por ahora, combinar la membresía en la UEE con una cooperación más profunda con la Unión Europea.

Pashinyan, que está en el cargo desde 2018 y enfrenta una elección parlamentaria en junio, puede beneficiarse políticamente del perfil internacional de las reuniones europeas. Giragosian indicó que es probable que el gobierno de Pashinyan sea reelegido en gran medida por inercia, ya que la oposición no logra ofrecer un programa alternativo creíble.

Pero Giragosian advirtió contra enmarcar la política exterior de Armenia como un simple giro de Rusia hacia Occidente.

“Armenia también está girando más allá del paradigma del juego de suma cero en blanco y negro”, afirmó, al señalar una inversión diplomática significativa en Asia, incluida la realizada con Japón, Corea del Sur y China. “No se trata de reemplazar a Rusia por Occidente. Esto es mucho más innovador, mucho más sofisticado”.

Tensiones en aumento

La cumbre también llega en un momento de fricciones diplomáticas entre Azerbaiyán y la Unión Europea. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Azerbaiyán convocó al embajador de la Unión Europea la semana pasada para protestar por una resolución del Parlamento Europeo que exige la liberación de prisioneros de guerra armenios y critica el trato a los armenios en Karabaj. Posteriormente, los legisladores en Azerbaiyán votaron para suspender toda cooperación con el Parlamento Europeo.

El presidente azerbaiyano Ilham Aliyev, que se dirigió a la conferencia de la CPE mediante videoconferencia, acusó al Parlamento Europeo y a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, o APCE, de aplicar “un doble rasero” al imponer sanciones a la delegación de Azerbaiyán.

También hubo protestas fuera del lugar donde se celebró la cumbre de la CPE, que estaba rodeado por un fuerte dispositivo de seguridad. Los manifestantes sostenían fotos de prisioneros armenios retenidos en Azerbaiyán.

El líder opositor Aram Sargsyan, jefe del Partido Democrático de Armenia, declaró a la Agencia de Prensa Armenia que los funcionarios europeos estaban expresando apoyo a Pashinyan antes de las elecciones y han “olvidado a los armenios en prisión en Azerbaiyán”.

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Elise Morton informó desde Londres. Avet Demourian en Ereván y Katie Marie Davies en Manchester, Inglaterra, contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP