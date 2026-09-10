Argentina reporta en agosto inflación de 1,7%, la más baja en 14 meses

El dato de inflación difundido el jueves por el Insituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) marca una fuerte descaleración del costo de vida respecto al 2,1% registrado en julio . La caída en precios de alinentos, esparcimiento y de prendas de vestir y calzado explican en gran medida la dinámica.

En agosto la variación interanual fue de 33,5% y acumula en el año 21,3%.

Se trata de la medición mensual más baja en lo que va de 2026 y la menor suba de precios desde junio del año pasado (1,6%).

El gobierno de Milei celebró la desaceleración de inflación justo la misma semana en la que se habían difundido datos desalentadores para la indutria y la construcción, mientras crece el enojo en amplios sectores de la población por la caída de ingresos que ha llevado a millones de personas a endeudarse.

En julio de 2026, el índice de producción industrial manufacturero arrojó una caída interanual de 4,9% y de 5% respecto a junio, según el INDEC. Por su parte, la construcción se contrajo 4,5% interanual y 4,6% mensual.

En tanto que la mora del crédito bancario pasó de menos de 2% a casi 8% en dos años y la del crédito no bancario —billeteras virtuales, cooperativas de crédito, cadenas de electrodomésticos y supermercados que ofrecen financiamiento— superó el 30%, según datos de la consultora Econviews de la primera semana de septiembre sobre la base de la central de deudores del Banco Central.

El estudio reveló que uno de cada cuatro deudores del país tiene atrasos graves y totabilizan 6 millones de personas en mora.

Según la consultora, la morosidad se explica por un aumento del crédito respecto al PIB (de 4.1% a 8.4%) entre 2024 y 2026, baja de la inflación que impidió licuar las cuotas y una menor capacidad de pago por caída de salarios y aumento de los gastos fijos, como transporte, combustible, electricidad y renta.

El presidente Milei considera que la morosidad constituye un “problema entre privados” y ha desoído los reclamos de organizaciones de deudores, de la oposición y de la Iglesia católica para que adopte medidas que alivien las cargas de las deudas.

No obstante, la presión política llevó esta semana al oficialismo en el Congreso a respaldar una propuesta de la oposición para que el tema se debata en comisiones, aunque aclaró que no respaldará ninguna medida que afecte el equilibrio fiscal.

FUENTE: AP