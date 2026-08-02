Argentina: Newell’s Old Boys y Boca Juniors igualan en partido parejo

Santiago Ascacibar abrió el marcador para el equipo de Rodolfo Arruabarrena a los 29 minutos. Matías Cóccaro y Luca Regiardo anotaron los goles leprosos a los 49 y 58 respectivamente. Finalmente, Alan Velasco consiguió el segundo tanto boquense a los 80 para la igualdad final.

Este es el primer punto que consigue el conjunto azul y oro en el certamen sobre dos encuentros. Jugará su partido postergado ante Estudiantes el miércoles próximo.

Los boquenses controlaron el primer tiempo. Atacaron en esa parte en especial por el sector derecho. Sin embargo, el tanto de Ascacibar llegó desde la otra banda. Sebastián Villa tiró un centro calculado para el cabezazo de pique al suelo del mediocampista.

En el complemento, los rojinegros consiguieron el empate rápidamente. Facundo Guch remató débil. El balón le quedó a Cóccaro, que se acomodó y definió arriba, a la izquierda para el 1-1.

En otro ataque profundo, NOB revirtió parcialmente el marcador. El capitán Regiardo definió con precisión de primera al palo derecho del arco xeneize.

“Tendríamos que haber ganado el partido. Esto recién arranca”, dijo el juvenil de Boca, Leonel Flores a la TV post partido.

“Merecimos la victoria. Tuvimos tres chances claras para llevarnos la victoria”, afirmó Velasco. “Todos los rivales se juegan la vida con nosotros”.

En tanto, Barracas Central le ganó a domicilio a Deportivo Riestra por 1-0. El ingresado Gonzalo Maroni convirtió el tanto de la victoria con un derechazo cruzado a los 26.

El conjunto rojiblanco sumó su tercera victoria consecutiva en el certamen para liderar el grupo B junto a Argentinos Juniors con 9 puntos. Los bichitos colorados derrotaron como visitantes por 1-0 a Belgrano, el último campeón, el sábado.

Gimnasia y Esgrima (La Plata), con hinchada propia en el estadio José María Minella, derrotó por 2-1 a Aldosivi. Agustín Auzmendi (minuto 37) y Agustín Colazo (65) marcaron para los triperos. El descuento de los locales fue obra del veterano Nicolás Gaitán (77).

Más tarde jugaban River Plate y Rosario Central, y Lanús ante Instituto.

Vélez Sarsfield recibirá a Independiente de Avellaneda el lunes en el partido más atractivo del grupo A. El equipo que gane quedará como único líder de su zona.

Otros resultados: Estudiantes (Río Cuarto) 0, Banfield 0; Gimnasia y Esgrima (Mendoza) 2, Unión 0; Estudiantes (La Plata) 3, Defensa y Justicia 0; Racing 1, Tigre 3 (sábado).

Próximos partidos: Sarmiento-Independiente Rivadavia, Platense-Talleres, Huracán-Atlético Tucumán, Central Córdoba-San Lorenzo (lunes).

Posiciones: zona A: Vélez, Independiente, Gimnasia (M) 6 puntos; Newell’s, Defensa 4; Riestra, Estudiantes (LP), Lanús, Instituto, San Lorenzo 3; Platense, Unión, Boca 1; Talleres, Central Córdoba 0.

Zona B: Argentinos, Barracas 9 puntos; Gimnasia (LP) 6; Atlético Tucumán, Ind. Rivadavia, Banfield, Racing, Estudiantes (RC) 4; Tigre, Belgrano, Huracán 3; Ros. Central, Aldosivi 1; Sarmiento, River 0.

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FUENTE: AP