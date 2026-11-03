Argentina entre lesiones, históricos ausentes y el dilema de la casaca 10 para amistosos noviembre

El técnico de Argentina, Lionel Scaloni, ingresa al campo de juego ante del amistoso contra Bolivia en Córdoba, Argentina, miércoles Sept. 30, 2026. (AP Foto/Nicolás Aguilera) AP

La Albiceleste recibirá a Uruguay el 13 de noviembre en el estadio La Bombonera y cuatro días después jugará contra Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Ambos compromisos serán el puntapié inicial de la era post Messi tras el retiro del capitán el pasado 6 de octubre tras 21 años de carrera internacional.

No fueron incluidos en la nómina el capitán Cristian Romero, el artillero Lautaro Martínez y el extremo Nicolás González por lesión, mientras los históricos mediocampistas Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso quedaron marginados por razones futbolísticas.

En lo que respecta a las novedades, los defensores Gonzalo Montiel y el delantero Thiago Almada, ambos de River Plate, volvieron a estar en la consideración del técnico Lionel Scaloni tras disputar el último Mundial.

El primero no había sido citado para los amistosos de octubre, mientras Almada regresa tras cumplir una fecha de suspensión impuesta por la FIFA como consecuencia de los incidentes tras la final contra España en julio.

El volante Leandro Paredes y el lateral Nahuel Molina todavía deben cumplir siete y cuatro partidos, respectivamente, por los mismos hechos.

En tanto que el arquero Emiliano Martínez , del Chelsea de la Liga Premier, figura en la nómina a pesar de que se recupera de una lesión en la mandíbula.

Por las bajas en defensa, el entrenador llamó a los zagueros Aaron Anselmino (Chelsea) y Mariano Troilo (Parma). Para Anselmino es su primera convocatoria al seleccionado mayor.

La casaca 10

Uno de los dilemas a revelar en los próximos amistosos será qué futbolística heredará la casaca número 10 de Messi.

En octubre, Scaloni había prescindido de esa camiseta en los compromisos ante Bolivia y Burkina Faso y no quiso revelar el nombre del sucesor hasta después del retiro oficial de Messi.

Uno de los favoritos es el mediocampista creativo Nicolás Paz, de gran momento en el Como de Italia. Sin embargo, el capitán Romero reveló en una reciente entrevista que su favorito es el delantero Julián Álvarez. Ambos forman parte de la convocatoria para los duelos de noviembre.

“Lo veo con ese perfil de humildad, de familiero, de buen chico y las condiciones las tiene. Creo que es él”, declaró el zaguero sobre su compañero del Atlético Madrid.

Listao:

Arqueros: Emiliano Martínez (Chelsea), Gerónimo Rulli (Manchester City), Juan Musso (Atlético Madrid), Santiago Beltrán (River Plate).

Defensores: Gonzalo Montiel (River Plate), Agustín Giay (Palmeiras), Aaron Anselmino (Chelsea), Mariano Troilo (Parma), Leonardo Balerdi (Roma), Lisandro Martínez (Manchester United), Facundo Medina (Bayer Leverkusen), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon), Román Vega (Zenit).

Mediocampistas: Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen), Máximo Perrone y Nicolás Paz (Como), Exequiel Palacios (Ipsich Town), Valentín Barco (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool) y Enzo Fernández (Manchester City).

Delanteros: Matías Soulé y Santiago Castro (Roma), Franco Mastantuono (Fiorentina), Giuliano Simeone y Julián Álvarez (Atlético Madrid), Gianluca Prestianni (Benfica), Thiago Almada (River Plate) y Juan Manuel López (Palmeiras).

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FUENTE: AP