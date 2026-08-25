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Argentina intenta evitar escalada diplomática con Chile por polémica sobre Estrecho de Magallanes

BUENOS AIRES (AP) — El gobierno argentino se apresuró el martes a evitar una escalada diplomática con Chile luego del malestar que generaron en Santiago las polémicas declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea de Argentina acerca de la soberanía de su país sobre el Estrecho de Magallanes.

La Cancillería argentina destacó en un comunicado la importancia de la relación bilateral y la existencia de tratados que afirman que las aguas del estrecho, al sur del continente americano, son de jurisdicción chilena.

El jefe de la Fuerza Aérea argentina Gustavo Javier Valverde había dicho durante el fin de semana en un programa de entrevistas que "lo otro que tenemos muy importante es Magallanes, el sur, el (paso de) Drake: todo eso es soberanía. Hay que mantener ahí, hay que hacer presencia porque eso es una llave bioceánica”. El mismo Valverde había señalado previamente en ese mismo programa que la relación militar con Chile era buena.

El Estrecho de Magallanes es un paso marítimo localizado en el extremo sur de Sudamérica que une los océanos Atlántico y Pacífico.

Luego de que los dichos del militar argentino trascendieran, el canciller chileno Francisco Pérez Mackenna dijo a medios de prensa chilenos: "hago un severo llamado a las autoridades de otros países a ser responsables con sus declaraciones y no confundir a sus ciudadanos. El Estrecho de Magallanes es indiscutiblemente chileno”.

En medio de la polémica, la Cancillería argentina emitió un comunicado el martes poniendo paños fríos al asunto y sostuvo que tratados de 1881 y 1984 que “rigen plenamente y son considerados definitivos... reconocen la soberanía chilena sobre las aguas de ese estrecho.

El presidente chileno José Antonio Kast valoró positivamente la reacción del gobierno de Javier Milei, con el que mantiene una afinidad ideológica. “Agradecemos las declaraciones del gobierno argentino, reconociendo la soberanía del Estrecho de Magallanes, que es chilena”, dijo Kast en declaraciones a la prensa.

Los dos países han protagonizado controversias de distinto nivel a raíz de su extensa frontera en común. A finales de los años 70 estuvieron a punto de entrar en guerra por sus diferencias respecto del Canal Beagle, también en el extremo sur de Sudamérica y cuya soberanía comparten actualmente.

FUENTE: AP

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