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Argentina aprueba con goleada ante Bolivia su primer desafío tras retiro de Messi

CÓRDOBA, Argentina (AP) — Argentina dio el puntapié inicial a una nueva era tras el retiro del astro Lionel Messi con una goleada 4-0 ante Bolivia el miércoles en un amistoso internacional.

El delantero de Argentina, Lautaro Martínez, celebra tras abrir el marcador contra Bolivia en un amistoso internacional disputado en Córdoba, Argentina, miércoles 30 septiembre, 2026. (AP Foto/Nicolas Aguilera)
El delantero de Argentina, Lautaro Martínez, celebra tras abrir el marcador contra Bolivia en un amistoso internacional disputado en Córdoba, Argentina, miércoles 30 septiembre, 2026. (AP Foto/Nicolas Aguilera) AP

Los artilleros Lautaro Martínez y José López, el volante Nicolás Paz y el nuevo capitán Cristian Romero anotaron los goles del vigente subcampeón mundial en el estadio Kempes de la provincia de Córdoba, con su aforo reducido a la mitad por disposición de la FIFA, que sancionó los cánticos racistas de los hinchas albicelestes durante la reciente Copa del Mundo.

Argentina se medirá con Burkina Faso el sábado y con Benín el próximo martes, ocasión en la que Messi vestirá por última vez la casaca albiceleste tras anunciar a finales de agosto que ponía fin a su carrera internacional de 21 años.

Mientras negocia la renovación de su contrato por otros cuatro años, el técnico Lionel Scaloni incluyó para el primer choque de fogueo tras la Copa del Mundo a cinco sobrevivientes de la final contra España. Y en un cambio de esquema que se vincula directamente con la ausencia de Messi, el entrenador apostó por la convivencia de los centrodelanteros Julián Álvarez y Lautaro Martínez, quienes hasta ahora pugnaban por el puesto.

Martínez abrió el marcador a los 19 minutos con un derechazo rasante desde el borde del área tras una jugada iniciada por Exequiel Palacios con un pase filtrado que Alexis Mac Allister dejó pasar para la definición del artillero del Inter de Milán.

Con varios jugadores suspendidos (Enzo Fernández, Leandro Paredes, Nahuel Molina y Thiago Almada), el amistoso también le sirvió a Scaloni para probar jugadores con menos rodaje en la Albiceleste como los laterales Agustín Giay y Román Vega, los mediocampistas Nicolás Paz y Palacios, así como el extremo Gianluca Prestianni.

Paz, figura del Como de Italia, definió con clase por arriba del arquero Guillermo Viscarra a los 29 minutos tras otra asistencia de Palacios.

Sin casaca 10 y nuevo capitán

Por decisión de Scaloni, ningún jugador vistió la emblemática casaca número 10 con la que Messi levantó la Copa del Mundo en 2022 y disputó la mayoría de sus 207 partidos con Argentina. La medida se mantendrá hasta el retiro formal del astro de 39 años el próximo martes.

En tanto, Romero se estrenó como capitán en reemplazo de Messi. El zaguero del Atlético Madrid anotó el tercero a los 53 minutos de cabeza en un tiro de esquina lanzado con precisión por Paz.

Un amistoso sin equivalencias

Bolivia, 77ma del ranking FIFA, venía de sufrir una derrota 2-0 ante Paraguay el último domingo.

La Verde, que ha renovado su plantilla con miras a las próximas eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2030, en las que buscará la clasificación que se le niega desde hace 32 años, no ofreció resistencia ante el poderío ofensivo de los locales y apenas registró dos remates desviados al arco.

José Manuel López, goleador del Palmeiras que ingresó en el complemento, cerró la goleada de Argentina en el epílogo con la punta de su botín zurdo.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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