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Araújo califica el préstamo al Liverpool como un 'movimiento ideal' tras salir del Barcelona

LIVERPOOL, Inglaterra (AP) — El defensor uruguayo Ronald Araújo cree que ha dado un “paso ideal” al Liverpool después de que se confirmara el lunes su cesión por una temporada procedente del Barcelona.

Ronald Araújo, jugador del Barcelona, reacciona durante el partido de ida de la semifinal de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el Barcelona en Madrid, España, el jueves 12 de febrero de 2026. (Foto AP/Manu Fernández, Archivo)
Ronald Araújo, jugador del Barcelona, reacciona durante el partido de ida de la semifinal de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el Barcelona en Madrid, España, el jueves 12 de febrero de 2026. (Foto AP/Manu Fernández, Archivo) AP

Araújo, de 27 años, aceptó una rebaja salarial para facilitar el traspaso. El Liverpool tiene una opción de compra por un precio acordado previamente —según se informa, 47 millones de libras (63 millones de dólares)— en caso de que la operación resulte exitosa.

“Fue el paso ideal para mí en esta etapa de mi carrera. Era un paso que necesitaba dar”, señaló Araújo al sitio web del club.

“En cuanto supe del interés del Liverpool, todo se puso en marcha muy, muy rápido. Estoy súper feliz de estar aquí y con ganas de empezar”.

La defensa era un área que necesitaba reforzarse tras la salida de Ibrahima Konate al finalizar su contrato y los continuos problemas de lesiones en el lateral derecho.

En el Liverpool consideran que la experiencia de Araújo —fue nombrado capitán del Barcelona en enero— es importante y, de manera significativa, llega con ritmo, ya que participó en la preparación de pretemporada de los catalanes, y se entiende que se incorporará a los entrenamientos del plantel esta semana.

La llegada de Araújo le da al entrenador Andoni Iraola más profundidad en defensa —puede cubrir el lateral derecho además de su posición preferida como defensor central— de la que tuvo la temporada pasada su predecesor, Arne Slot, ya que se espera que el recién llegado Jeremy Jacquet vuelva a entrenar tras una lesión de rodilla, mientras que Giovanni Leoni entra en las etapas finales de su rehabilitación después de una lesión del ligamento cruzado anterior.

Ifeanyi Ndukwe y Mor Ndiaye, ambos de 18 años, han impresionado en la pretemporada, pero como Joe Gomez no está en condiciones para el inicio de la nueva campaña de la Premier League, Iraola necesitaba otro defensor veterano para aportar cobertura. Durante gran parte de la temporada pasada, el Liverpool tuvo que alinear a Virgil van Dijk y a Konate prácticamente en todos los partidos.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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