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Arabia Saudí emite alertas en todo el país por amenaza aérea y otras noticias en Oriente Medio

Arabia Saudí advirtió de una “amenaza aérea hostil” y emitió una serie de alertas de emergencia en todo el país, incluida la capital, Riad, el viernes por la noche y a primera hora del sábado.

Un soldado hutí, delante de un cartel de grandes dimensiones con la imagen de la Kaaba, durante una manifestación para protestar contra la acusación de Arabia Saudí de que los rebeldes atacaron el sitio más sagrado del islam, en Saná, Yemen, el 18 de septiembre de 2026. (AP Foto/Osamah Abdulrahman)
Un soldado hutí, delante de un cartel de grandes dimensiones con la imagen de la Kaaba, durante una manifestación para protestar contra la acusación de Arabia Saudí de que los rebeldes atacaron el sitio más sagrado del islam, en Saná, Yemen, el 18 de septiembre de 2026. (AP Foto/Osamah Abdulrahman) AP

También el sábado, la televisora estatal de Irán reportó la ejecución de un hombre condenado por cargos de espionaje para la agencia de inteligencia de Israel, el Mossad.

A continuación, las últimas noticias de Oriente Medio.

Arabia Saudí en alerta por amenaza aérea

Las autoridades saudíes advirtieron de una “amenaza aérea hostil” tras emitir una serie de alertas de emergencia para todo el reino el viernes por la noche y a primera hora del sábado, y se escuchó al menos una explosión en la capital, Riad.

La alerta en Riad fue la primera en la ciudad desde la última escalada con los rebeldes hutíes de Yemen, que cuentan con el respaldo de Irán.

No se reportaron víctimas ni daños cuando se levantaron los avisos. Las autoridades saudíes no indicaron qué motivó las alertas ni la causa de las explosiones que se oyeron, pero antes reportaron la intercepción de misiles y drones hutíes entrantes.

ONU condena ataques hutíes a Arabia Saudí y buques comerciales

El organismo con más poder de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, afirmó el viernes por la noche que la escalada militar, los ataques y las amenazas de los hutíes “corren el riesgo de ampliar aún más el conflicto, amenazar la seguridad marítima y el comercio internacional”, al tiempo que socavan los esfuerzos regionales e internacionales para la paz en Yemen.

Se advirtió que una escalada continuada agravaría la ya desesperada situación humanitaria en el país.

Los 15 miembros del Consejo pidieron una “cooperación práctica” para impedir que los hutíes, respaldados por Teherán, adquieran armas, formación militar, financiamientos y otra ayuda militar necesaria para lanzar sus ataques. Subrayaron que todos los países deben hacer cumplir el embargo de armas de la ONU contra el grupo rebelde.

Irán ejecuta a un acusado de espiar para Israel

La televisora estatal de Irán informó el sábado que un hombre identificado como Hossein Pedram fue ejecutado tras ser condenado espiar para la agencia de inteligencia israelí Mossad.

De acuerdo con la información, Pedram transmitió a Israel información clasificada sobre “sitios militares sensibles” en la provincia de Isfahán. No precisó cómo accedió a la información clasificada.

Pedram fue detenido después de que esos sitios, que incluían bases de misiles, fueran atacados en la guerra aérea de 12 días de Estados Unidos e Israel contra Irán en junio del año pasado, agregó.

El reciente aumento de las ejecuciones en Irán provocó una protesta internacional por parte de grupos de derechos humanos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.Esta pieza se actualizará a lo largo del día a medida que surjan nuevos acontecimientos.

FUENTE: AP

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