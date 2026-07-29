americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Arabia Saudí ejecutó a 5 etíopes por cargos de drogas, dice Human Rights Watch

ADÍS ABEBA, Etiopía (AP) — Cinco etíopes fueron ejecutados en Arabia Saudí esta semana por cargos relacionados con drogas, tras un juicio que presuntamente no respetó el debido proceso y duró unos minutos sin un traductor, según Human Rights Watch.

La organización de derechos humanos afirmó el martes que al menos otros 79 etíopes siguen en riesgo inminente de ejecución por cargos similares. Citó a la Organización Saudí Europea para los Derechos Humanos, que indicó que al menos 116 personas han sido ejecutadas este año.

HRW señaló que los cinco fueron acusados de poseer hachís, un tipo de cannabis.

“Las autoridades saudíes están ejecutando a migrantes etíopes marginados tras audiencias judiciales que a veces apenas duran unos minutos sin un abogado o un traductor”, señaló Joey Shea, investigadora principal sobre Arabia Saudí en HRW. Muchos etíopes migran a países del Golfo Pérsico en busca de trabajo.

“Decenas de migrantes vulnerables siguen en riesgo de ejecución inminente tras juicios que apenas fueron juicios, en un sistema que trata sus vidas como desechables”, expresó.

El gobierno saudí no comentó al respecto.

Arabia Saudí es uno de varios países de Oriente Medio, entre ellos Irán, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, donde los cargos relacionados con drogas pueden conllevar a la pena de muerte. El reino sigue siendo uno de los países que más ejecutan en el mundo, solo por detrás de China e Irán.

El Ministerio de Exteriores de Etiopía indicó la semana pasada que seguía “estrechamente involucrado” con las autoridades saudíes en asuntos que afectan a los etíopes. El ministerio afirmó que estaba investigando a personas que enfrentan procesos legales y medidas judiciales, pero no precisó si entre ellas había personas condenadas a muerte por delitos de drogas.

En mayo, el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Etíope Tewahedo pidió a las autoridades saudíes que detuvieran la ejecución de ciudadanos etíopes.

Tsehay Wolay, cuyo hijo Kidane Angesom fue ejecutado por las autoridades saudíes el 21 de abril, dijo que se enteró de la noticia por su compañero de celda.

“Asesinaron a mi hijo”, lamentó en una entrevista el mes pasado. “Ni siquiera puedo recibir el cadáver de mi hijo para poder enterrarlo como corresponde”.

Kidane, de 32 años, estuvo nueve años en Arabia Saudí, cuatro de ellos tras las rejas. Su madre nunca supo de qué se le acusaba.

“Si iban a matarlo, ¿por qué fue necesario todo ese sufrimiento?”, preguntó su madre.

Human Rights Watch afirma que el uso de la pena capital en Arabia Saudí es contrario al derecho internacional humano, que reconoce el “derecho inherente a la vida” de todo ser humano y limita la pena capital a “los delitos más graves”.

__________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, a la izquierda, saluda a sus seguidores junto a su esposa Ana Lucía Pineda durante una misa en honor a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, en Chiquinquirá, Colombia, el 9 de julio de 2026. (AP Foto/Fernando Vergara, Archivo)

De la Espriella propone giro en política exterior de Colombia, romperá relación con Cuba y Nicaragua

ARCHIVO - El presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, encabezan un mitin el 5 de septiembre de 2018, en Managua, Nicaragua. (AP Foto/Alfredo Zúñiga, archivo)

Ortega cancela los comicios de 2027 en Nicaragua y advierte que "no volverá a haber elecciones"

Destacados del día

CUBA DA UN GIRO HISTÓRICO: AUTORIZA FARMACIAS PRIVADAS POR PRIMERA VEZ EN DÉCADAS

CUBA DA UN GIRO HISTÓRICO: AUTORIZA FARMACIAS PRIVADAS POR PRIMERA VEZ EN DÉCADAS

TENSIÓN EN HOSPITAL DE LA HABANA: un grupo irrumpe en la terapia intensiva pediátrica

TENSIÓN EN HOSPITAL DE LA HABANA: un grupo irrumpe en la terapia intensiva pediátrica

Sandro Castro publica una sátira sobre Otero Alcántara y refuerza la narrativa del régimen cubano en Instagram

Sandro Castro publica una sátira sobre Otero Alcántara y refuerza la narrativa del régimen cubano en Instagram

Damián Valdez comparece en corte y el juicio por la muerte de El Taiger podría celebrarse a comienzos de 2027

Damián Valdez comparece en corte y el juicio por la muerte de El Taiger podría celebrarse a comienzos de 2027

Osamu Menéndez asegura que el vapeo mató a su hijo Mauro y lanza una advertencia urgente a los jóvenes cubanos

Osamu Menéndez asegura que el vapeo mató a su hijo Mauro y lanza una advertencia urgente a los jóvenes cubanos

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter