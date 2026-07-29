Arabia Saudí ejecutó a 5 etíopes por cargos de drogas, dice Human Rights Watch

La organización de derechos humanos afirmó el martes que al menos otros 79 etíopes siguen en riesgo inminente de ejecución por cargos similares. Citó a la Organización Saudí Europea para los Derechos Humanos, que indicó que al menos 116 personas han sido ejecutadas este año.

HRW señaló que los cinco fueron acusados de poseer hachís, un tipo de cannabis.

“Las autoridades saudíes están ejecutando a migrantes etíopes marginados tras audiencias judiciales que a veces apenas duran unos minutos sin un abogado o un traductor”, señaló Joey Shea, investigadora principal sobre Arabia Saudí en HRW. Muchos etíopes migran a países del Golfo Pérsico en busca de trabajo.

“Decenas de migrantes vulnerables siguen en riesgo de ejecución inminente tras juicios que apenas fueron juicios, en un sistema que trata sus vidas como desechables”, expresó.

Arabia Saudí es uno de varios países de Oriente Medio, entre ellos Irán, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, donde los cargos relacionados con drogas pueden conllevar a la pena de muerte. El reino sigue siendo uno de los países que más ejecutan en el mundo, solo por detrás de China e Irán.

El Ministerio de Exteriores de Etiopía indicó la semana pasada que seguía “estrechamente involucrado” con las autoridades saudíes en asuntos que afectan a los etíopes. El ministerio afirmó que estaba investigando a personas que enfrentan procesos legales y medidas judiciales, pero no precisó si entre ellas había personas condenadas a muerte por delitos de drogas.

En mayo, el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Etíope Tewahedo pidió a las autoridades saudíes que detuvieran la ejecución de ciudadanos etíopes.

Tsehay Wolay, cuyo hijo Kidane Angesom fue ejecutado por las autoridades saudíes el 21 de abril, dijo que se enteró de la noticia por su compañero de celda.

“Asesinaron a mi hijo”, lamentó en una entrevista el mes pasado. “Ni siquiera puedo recibir el cadáver de mi hijo para poder enterrarlo como corresponde”.

Kidane, de 32 años, estuvo nueve años en Arabia Saudí, cuatro de ellos tras las rejas. Su madre nunca supo de qué se le acusaba.

“Si iban a matarlo, ¿por qué fue necesario todo ese sufrimiento?”, preguntó su madre.

Human Rights Watch afirma que el uso de la pena capital en Arabia Saudí es contrario al derecho internacional humano, que reconoce el “derecho inherente a la vida” de todo ser humano y limita la pena capital a “los delitos más graves”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP