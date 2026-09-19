Arabia Saudí confirma que los rebeldes hutíes intentaron atacar su capital con un misil balístico

Simpatizantes de los hutíes de Yemen levantan sus rifles en una marcha de apoyo al grupo y en contra de la acusación de Arabia Saudí de que los rebeldes atacaron La Meca, el sitio más sagrado del islam, en Saná, Yemen, el viernes 18 de septiembre de 2026. (AP Foto/Osamah Abdulrahman) AP

El comunicado de la coalición liderada por Arabia Saudí que combate a los hutíes llegó mucho después del intento efectuado al amanecer, que, según la coalición, fue interceptado. Algunos residentes en Riad escucharon una explosión. Más tarde, algunos vieron una columna de humo cerca del aeropuerto. No hubo reportes de víctimas ni de daños.

En el comunicado también se indica que los hutíes intentaron atacar infraestructura civil en la ciudad portuaria de Yanbu, en el mar Rojo, donde termina un importante oleoducto saudí, así como en Taif, Baysh y Farasan, pero fueron frustrados, sin ofrecer más detalles.

Los hutíes afirmaron antes, sin aportar pruebas, que habían atacado “sitios sensibles” en Riad e instalaciones del gigante petrolero saudí Aramco en Yanbu, provocando “grandes incendios”. Aramco, la mayor compañía petrolera del mundo, no respondió a una solicitud de comentarios.

El creciente conflicto cerca de otro importante corredor marítimo mundial ha generado nuevas presiones para los mercados.

El portavoz militar hutí, el general de brigada Yahya Saree, sostuvo que el grupo atacó con misiles de crucero y balísticos, además de drones. Señaló que Arabia Saudí había intentado atacar la ciudad de Saná, en el vecino Yemen, controlada por los rebeldes, sin dar detalles. The Associated Press no pudo verificar de manera independiente las afirmaciones.

En los últimos días se ha registrado una escalada tras otra. La defensa civil saudí informó el jueves de la primera víctima civil, al señalar que los restos de un dron hutí interceptado mataron a un residente yemení en Arabia Saudí.

También indicó el miércoles que los hutíes habían intentado atacar La Meca, la ciudad más sagrada del islam, con un dron que, según dijo, fue interceptado, y calificó la seguridad del lugar de nacimiento del profeta Mahoma como una “línea roja”. Los hutíes negaron enérgicamente la acusación.

Estados Unidos, un aliado cercano de Arabia Saudí, ha dado a entender que actualmente no mantiene combates con los hutíes. Autoridades regionales dijeron a The Associated Press que Arabia Saudí se está quedando sin interceptores de misiles y que, en su lugar, ha pedido a Francia, Reino Unido, Pakistán y Egipto apoyo de defensa aérea.

Mientras tanto, los combates dentro de Yemen entre los hutíes y el gobierno respaldado por Arabia Saudí y reconocido internacionalmente se han intensificado. Los rebeldes avanzaron rápidamente por la costa del mar Rojo del país hace más de una semana, apoderándose de la estratégica ciudad portuaria de Mokha y de varias islas en el estrecho de Bab el-Mandeb, en el extremo sur del mar Rojo.

Eso ha mejorado su vigilancia de los barcos que pasan, aunque los hutíes han dicho que solo atacan a los saudíes.

Los combates en Yemen también marcan el regreso a una devastadora guerra civil tras cuatro años de relativa calma.

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Anna informó desde Jerusalén.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP