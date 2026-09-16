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Aplazado el Levante-Athletic Bilbao por fuertes lluvias en Valencia

VALENCIA, España (AP) — El partido de La Liga española entre Levante y Athletic Bilbao fue aplazado el miércoles debido a las fuertes lluvias en la ciudad de Valencia.

La tormenta dejó anegadas grandes partes del campo del Estadio Ciutat de Valencia, feudo de Levante. Los jugadores salieron a calentar, pero el balón apenas rodaba entre los charcos.

Un mensaje a los aficionados en la pantalla gigante anunció la suspensión del partido. Aún no se conoce una nueva fecha para el encuentro.

Levante, con una victoria esta temporada, ocupa el 14to puesto tras cinco partidos. El Athletic, que ganó dos de sus últimos tres encuentros, es noveno.

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FUENTE: AP

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