Aplazado el Levante-Athletic Bilbao por fuertes lluvias en Valencia

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La tormenta dejó anegadas grandes partes del campo del Estadio Ciutat de Valencia, feudo de Levante. Los jugadores salieron a calentar, pero el balón apenas rodaba entre los charcos.

Un mensaje a los aficionados en la pantalla gigante anunció la suspensión del partido. Aún no se conoce una nueva fecha para el encuentro.

Levante, con una victoria esta temporada, ocupa el 14to puesto tras cinco partidos. El Athletic, que ganó dos de sus últimos tres encuentros, es noveno.

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FUENTE: AP