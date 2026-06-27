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Apertura de Bennett y jonrón de Yoshida ante Cole impulsan a los Medias Rojas 4-1 sobre Yankees

BOSTON (AP) — Jake Bennett limitó a Nueva York a una carrera en 6 1/3 entradas, Masataka Yoshida conectó un jonrón abriendo el juego ante Gerrit Cole y los Medias Rojas de Boston vencieron el sábado por 4-1 a los Yankees por tercer día consecutivo.

El lanzador de los Medias Rojas de Boston, Jake Bennett, realiza un lanzamiento hacia un bateador de los Yankees de Nueva York durante la primera entrada de un partido de béisbol, el sábado 27 de junio de 2026, en Boston. (Foto AP/Steven Senne)
El lanzador de los Medias Rojas de Boston, Jake Bennett, realiza un lanzamiento hacia un bateador de los Yankees de Nueva York durante la primera entrada de un partido de béisbol, el sábado 27 de junio de 2026, en Boston. (Foto AP/Steven Senne) AP

El venezolano Willson Contreras pegó un doble de dos carreras y Anthony Seigler conectó su primer jonrón en las Grandes Ligas, un batazo solitario, por los Red Sox, que han ganado seis de nueve y han superado a los Yankees 16-5 en los primeros tres juegos de la serie.

Max Schuemann conectó su primer jonrón con los Yankees, que han perdido seis de ocho.

Bennett, de 25 años (2-3), permitió tres hits antes de salir con un out en la séptima. Aroldis Chapman, el tercer relevista, consiguió los últimos tres outs para su 16º salvamento y el 383º de su carrera.

En su séptima apertura tras perderse 2025 mientras se recuperaba de una cirugía Tommy John, Cole, de 35 años (2-3), permitió cuatro carreras y siete hits en 5 1/3 entradas. Ponchó a cinco y dio una base por bolas.

Yoshida abrió la parte baja de la primera al enviar la pelota a 386 pies al bullpen de Boston.

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