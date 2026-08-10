AP Fotos: Terremoto de magnitud 7,4 sacude Colombia y deja ola de destrucción

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Un potente terremoto causó una ola de destrucción en el oeste de Colombia, dañando y derrumbando edificios en Cali y otras ciudades. El fuerte temblor se sintió incluso en Bogotá, donde los residentes evacuaron edificios..
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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