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AP Fotos: Terremoto de magnitud 7,4 sacude Colombia y deja ola de destrucción

Un potente terremoto causó una ola de destrucción en el oeste de Colombia, dañando y derrumbando edificios en Cali y otras ciudades. El fuerte temblor se sintió incluso en Bogotá, donde los residentes evacuaron edificios..

Equipos de rescate y residentes buscan entre los escombros tras el terremoto que sacudió Cali, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026. (Foto AP/Santiago Saldarriaga)
Equipos de rescate y residentes buscan entre los escombros tras el terremoto que sacudió Cali, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026. (Foto AP/Santiago Saldarriaga) AP
Residentes buscan entre los escombros de un edificio tras un terremoto, el lunes 10 de agosto de 2026, en Pereira, Colombia. (AP Foto/Miguel Ángel López)
Residentes buscan entre los escombros de un edificio tras un terremoto, el lunes 10 de agosto de 2026, en Pereira, Colombia. (AP Foto/Miguel Ángel López) AP

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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