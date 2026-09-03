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AP Fotos: Gloria Steinem como líder del movimiento feminista

Fotografías muestran a Gloria Steinem a lo largo de las décadas como una voz destacada del movimiento por los derechos de las mujeres en Estados Unidos y una defensora de por vida de las causas feministas. La cofundadora de la revista (asterisk)Ms.(asterisk), conocida por llevar su mensaje a mítines, marchas y campus universitarios, murió a los 92 años.

Gloria Steinem, líder de la lucha por los derechos de la mujer, aparece en una concentración de manifestantes que reclamaban mejoras en el sistema de asistencia social, en la explanada del Monumento a Washington, tras una marcha que pasó frente a la Casa Blanca el 25 de marzo de 1972. (Foto AP/Charles Harrity, archivo)
Gloria Steinem, líder de la lucha por los derechos de la mujer, aparece en una concentración de manifestantes que reclamaban mejoras en el sistema de asistencia social, en la explanada del Monumento a Washington, tras una marcha que pasó frente a la Casa Blanca el 25 de marzo de 1972. (Foto AP/Charles Harrity, archivo) AP

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Esta es una galería curada por editores de foto de AP.

FUENTE: AP

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Jurado declara culpable a un hombre de asesinato por la muerte de Tupac Shakur ocurrida en 1996

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