AP Fotos: Cristianos de todo el mundo celebran el Viernes Santo

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Devotos vestidos de soldados romanos escenifican el Via Crucis en Arraiján, Panamá, en Viernes Santo, el 3 de abril de 2026. (AP Foto/Matías Delacroix) AP

Conmemora la crucifixión y muerte de Jesús, antes de lo que constituye un principio central de la fe para los creyentes: su resurrección dos días después, el Domingo de Pascua, según los Evangelios.

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Las imágenes de la fotogalería fueron seleccionadas por editores de fotografía de The Associated Press.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP