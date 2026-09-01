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Antonio Rüdiger anuncia su retiro de la selección alemana

BERLÍN (AP) — El defensor del Real Madrid Antonio Rüdiger se ha retirado de la selección nacional de Alemania.

ARCHIVO - El zaguero alemán Antonio Rudiger previo al partido contra Costa de Marfil por el Grupo E del Mundial, el 20 de junio de 2026. (Frank Gunn/The Canadian Press vía AP)
ARCHIVO - El zaguero alemán Antonio Rudiger previo al partido contra Costa de Marfil por el Grupo E del Mundial, el 20 de junio de 2026. (Frank Gunn/The Canadian Press vía AP) AP

El jugador de 33 años, originario de Neukölln, en Berlín, manifestó en una publicación en Instagram que era momento de poner fin a su carrera el martes, tras más de 12 años con la selección masculina absoluta de Alemania, para abrirle paso a “la generación joven”.

El anuncio de Rüdiger llega dos meses después de la eliminación de Alemania en los dieciseisavos de final del Mundial en una tanda de penales ante Paraguay. Rüdiger disputó 110 minutos en la derrota ante Paraguay.

“Cuando me puse por primera vez la camiseta de Alemania en 2014, ni en mis sueños más locos habría imaginado que eso terminaría llevándome a 86 partidos internacionales", escribió Rüdiger. "Aunque los grandes títulos se nos escaparon en los torneos recientes y tuvimos que soportar algunas derrotas dolorosas, este tiempo fue un periodo increíblemente especial para mí, uno que me marcará para siempre”.

Rüdiger agradeció a sus compañeros “por cada desafío compartido en el campo” y por su compañerismo, amistades y camaradería; también mencionó a los exseleccionadores Joachim Löw, Hansi Flick y Julian Nagelsmann, así como al entrenador de las selecciones juveniles Horst Hrubesch. Asimismo, dio las gracias a los aficionados por su apoyo y señaló que iba a concentrarse en su carrera con el Madrid.

Rüdiger se incorporó al gigante español procedente de Chelsea en 2022, tras etapas en la Roma y Stuttgart. Ganó un doblete de liga y Liga de Campeones con el Madrid en 2024, y también conquistó la Liga de Campeones con Chelsea en 2021.

El nuevo seleccionador de Alemania, Jürgen Klopp, tendrá que encontrar dos nuevas opciones para la defensa central el 17 de septiembre, cuando anuncie su primera convocatoria para los próximos partidos de la Liga de Naciones, ya que Nico Schlotterbeck sigue de baja por una lesión de tobillo.

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