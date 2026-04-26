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Anthony Edwards tiene una contusión ósea y estará fuera varias semanas con los Timberwolves

La rodilla izquierda del escolta de los Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards, se mantuvo estructuralmente intacta después de que se lesionó durante el Juego 4 de la primera ronda playoffs de la Conferencia Oeste, indicó el domingo una persona con conocimiento de la situación.

El base de los Timberwolves de Minnesota Anthony Edwards se toma la rodilla tras lesionarse en el juego 4 de la primera ronda de los playoffs ante los Nuggets de Denver el sábado 25 de abril del 2026. (AP Foto/Abbie Parr)
El base de los Timberwolves de Minnesota Anthony Edwards se toma la rodilla tras lesionarse en el juego 4 de la primera ronda de los playoffs ante los Nuggets de Denver el sábado 25 de abril del 2026. (AP Foto/Abbie Parr) AP

Edwards tiene una contusión ósea y además sufrió una hiperextensión de la rodilla, señaló la persona, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el equipo no había anunciado detalles ni un calendario para su regreso a las canchas.

La persona indicó que creen que Edwards probablemente se perderá varias semanas. ESPN y The Athletic informaron previamente sobre el diagnóstico de Edwards.

Edwards se lesionó en la primera mitad de la victoria de Minnesota el sábado por 112-96 sobre los Nuggets de Denver, un triunfo que le dio a los Timberwolves una ventaja de 3-1 en esa serie. Pero los Wolves también perdieron en ese partido al otro escolta titular, Donte DiVincenzo, por una rotura del tendón de Aquiles, y que puso fin a su campaña, además de poner en peligro su temporada 2026-27.

El Juego 5 de la serie es el lunes por la noche en Denver.

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FUENTE: AP

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