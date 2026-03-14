Antetokounmpo no jugará con Bucks en Atlanta por esguince de tobillo izquierdo

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Giannis Antetokounmpo (34), delantero de los Bucks de Milwaukee, mira hacia el tablero de puntuación durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA contra el Heat de Miami, el jueves 12 de marzo de 2026, en Miami. (Foto AP/Marta Lavandier) AP

Aunque el informe de lesiones de Milwaukee inicialmente había incluido a Antetokounmpo como duda por manejo de la lesión en la pantorrilla derecha, el equipo posteriormente lo descartó debido a un esguince en el tobillo izquierdo.

El entrenador de los Bucks, Doc Rivers, comentó en su disponibilidad previa al partido que el problema se originó en la derrota de los Bucks por 112-105 ante Miami la noche del jueves.

Los Bucks están jugando en días consecutivos; regresan a casa para enfrentar a los Pacers de Indiana el domingo. Antetokounmpo no ha jugado en días consecutivos desde que regresó el 2 de marzo tras una distensión en la pantorrilla derecha.

Esto representa el mayor total de partidos que Antetokounmpo se ha perdido en cualquier temporada durante su carrera de 13 años.

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FUENTE: AP