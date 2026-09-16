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Angelinos vencen 2-1 a Marineros, que sellan temporada perdedora

ANAHEIM, California, EE.UU. (AP) — Ryan Johnson lanzó seis sólidas entradas, Josh Lowe conectó un jonrón para desempatar y los Angelinos de Los Ángeles vencieron la noche del martes 2-1 a los Marineros de Seattle.

El lanzador abridor de los Angelinos de Los Ángeles, Ryan Johnson, realiza un lanzamiento durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Marineros de Seattle, el martes 15 de septiembre de 2026, en Anaheim, California. (Foto AP/Caroline Brehman)
El lanzador abridor de los Angelinos de Los Ángeles, Ryan Johnson, realiza un lanzamiento durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Marineros de Seattle, el martes 15 de septiembre de 2026, en Anaheim, California. (Foto AP/Caroline Brehman) AP

Vaughn Grissom pegó un doble productor y Johnson (5-8) permitió una carrera con seis hits, ponchó a siete y no dio bases por bolas.

El dominicano Julio Rodríguez conectó un doble productor para los Marineros y Logan Gilbert permitió dos carreras con seis hits en seis entradas. Gilbert (12-10) ponchó a siete en su primera salida desde que se convirtió en el primer lanzador de Seattle con ponches de dos dígitos en aperturas consecutivas desde 2018.

Los Marineros (70-82) sufrieron su tercera derrota seguida, con lo que aseguraron su primera marca perdedora en una temporada completa desde 2019. También tuvieron récord negativo en la temporada 2020, acortada por la pandemia.

Los Angelinos por fin desempataron el juego en un duelo de lanzadores en la quinta entrada. Wade Meckler conectó un sencillo con dos outs y anotó cuando Grissom siguió con un doble al jardín izquierdo.

Los Marineros respondieron de inmediato. Dominic Canzone abrió la sexta contra Johnson con un triple al jardín izquierdo y anotó con un doble de Rodríguez.

Los Angelinos recuperaron la ventaja en la parte baja cuando Lowe conectó un jonrón con un out al ante Gilbert, su décimo segundo de la temporada.

Tayler Saucedo relevó a Johnson con una séptima entrada sin permitir carreras, y José Fermin, de República Dominicana, no concedió anotaciones en la octava.

Ryan Watson lanzó la novena para apuntarse su tercer salvamento. ___

Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP

FUENTE: AP

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