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Angelinos desperdician ventaja en la 9na, remontan en la 10ma y vencen 5-4 a Mellizos

ANAHEIM, California, EE.UU. (AP) — Mike Trout conectó un sencillo impulsor que empató el juego en la 10.ª entrada, y Wade Meckler le siguió con un sencillo impulsor de la carrera de la victoria para darle la noche del jueves a los Angelinos de Los Ángeles un triunfo por 5-4 sobre los Mellizos de Minnesota.

Mike Trout de los Angelinos de Los Ángeles tras anotar una carrera ante los Mellizos de Minnesota, el jueves 17 de septiembre de 2026, en Anaheim, California. (AP Foto/Mark J. Terrill)
Mike Trout de los Angelinos de Los Ángeles tras anotar una carrera ante los Mellizos de Minnesota, el jueves 17 de septiembre de 2026, en Anaheim, California. (AP Foto/Mark J. Terrill) AP

El novato de Minnesota Walker Jenkins conectó un jonrón de dos carreras con dos outs en la parte alta de la novena para empatar 3-3, y los Mellizos tomaron ventaja de 4-3 en la 10.ª con un sencillo impulsor de Brooks Lee.

El toque de sacrificio de Kody Clemens puso corredores en segunda y tercera con un out, pero el zurdo de los Angelinos Blake Weiman (1-10) hizo que Josh Bell elevara a segunda y, tras otorgar boleto intencional al bateador emergente Ryan Jeffers, ponchó a Royce Lewis para terminar la entrada.

El abridor de los Mellizos Taj Bradley permitió tres carreras y cinco hits en siete entradas, ponchó a nueve y dio una base por bolas, pero el derecho concedió cuatro de esos hits en un primer inning de tres carreras.

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FUENTE: AP

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