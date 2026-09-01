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Angelinos cortan racha de 7 derrotas al vencer 10-1 a Yankees con Grissom y Ureña

ANAHEIM, California, EE.UU. (AP) — Vaughn Grissom impulsó cuatro carreras, el novato dominicano Walbert Ureña lanzó siete sólidas entradas y los Angelinos de Los Ángeles pusieron fin a una racha de siete derrotas con una victoria de 10-1 sobre unos descuidados Yankees de Nueva York la noche del lunes.

Oswald Peraza (2), de los Angelinos de Los Ángeles, anota frente a los Yankees de Nueva York en la cuarta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 31 de agosto de 2026, en Anaheim, California. (AP Foto/Wally Skalij)
Oswald Peraza (2), de los Angelinos de Los Ángeles, anota frente a los Yankees de Nueva York en la cuarta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 31 de agosto de 2026, en Anaheim, California. (AP Foto/Wally Skalij) AP

Mike Trout conectó un sencillo de dos carreras y Christian Moore remolcó un par de anotaciones, mientras los Angelinos ganaron en casa por primera vez desde el 15 de agosto. Ureña (9-9) permitió cinco hits, no otorgó bases por bolas y ponchó a ocho.

El boricua Elmer Rodríguez (0-3) no logró salir de la cuarta entrada por los Yankees, al permitir cuatro carreras y cuatro imparables, con tres bases por bolas, en 3 2/3 innings. Fue la más corta de sus seis aperturas en su carrera desde que debutó en las Grandes Ligas en abril.

Spencer Jones conectó un cuadrangular por los Yankees, que cometieron tres errores después de anotar un total combinado de 25 carreras en victorias consecutivas en casa ante el rival Medias Rojas de Boston el fin de semana pasado. Nueva York está tres juegos por delante de Boston por el primer comodín de la Liga Americana y a 4 1/2 juegos del líder Tampa Bay en el Este de la Americana.

Los Angelinos tomaron ventaja de 1-0 en la tercera con el sencillo impulsor de Grissom. Zach Neto pegó un sencillo productor en la cuarta después de que tanto Oswald Peraza como Tyler Heineman recibieran pelotazos de Rodríguez con dos outs.

Trout añadió su sencillo de dos carreras en la cuarta para su primer hit de múltiples impulsadas desde un jonrón de dos carreras el 8 de julio.

Jones conectó en la quinta para poner la pizarra 4-1.

FUENTE: AP

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