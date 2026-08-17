Andrew Garfield encuentra maravillas en la vida cotidiana en "The Magic Faraway Tree"

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ARCHIVOI - Claire Foy, izquierda, y Andrew Garfield asisten a una proyección especial de "The Magic Faraway Tree" en el Regal Union Square, el miércoles 29 de julio de 2026, en Nueva York. (Foto CJ Rivera/Invision/AP, archivo) AP

Esa idea atrajo al actor nominado al Oscar a “The Magic Faraway Tree”, una aventura familiar sobre Tim, un padre que se queda en casa y cuya familia se ve obligada a replantearse la vida después de que su esposa, Polly, deja su trabajo. Se mudan al campo, donde sus hijos descubren el mágico Faraway Tree y sus mundos en constante cambio, lo que lleva a la familia a una serie de aventuras fantásticas. La película, basada en los libros infantiles de Enid Blyton, llega a los cines de Estados Unidos el viernes.

Para Garfield, los temas de la historia, como la naturaleza, la imaginación y la comunidad, se sienten especialmente oportunos a medida que la tecnología moldea cada vez más la vida cotidiana. “Creo que la gente anhela conexión y comunidad y una especie de reconexión con la tierra y entre sí”, dijo.

Garfield señaló que se apasionó por el proyecto después de leer el guion de Simon Farnaby. “De verdad adoro su sentido de lo caprichoso y lo entrañable, y la magia y la alegría”, dijo Garfield. “Me sentí muy, muy apasionado por esto”.

El recorrido de Tim refleja las ideas más amplias de la película sobre encontrar asombro fuera de la rutina y de las distracciones de la vida moderna. Para Garfield, ese sentido de maravilla va más allá de la fantasía. Garfield afirmó: “Creo que está a nuestro alrededor”. Garfield añadió: “Hay tantas cosas ante las que sentirse maravillado en este planeta”. La película, indicó, trata en última instancia de reconocer que “hay magia en lo ordinario”, además de en lo extraordinario.

Garfield, cuyos créditos incluyen haber interpretado a Spider-Man, dice que le atraen los papeles con un elemento de juego, comunidad y mundo natural. Se centra en “cualquier cosa que me mantenga despierto para recordar la conexión que tenemos entre nosotros, la conexión que tenemos con la naturaleza, cómo todos estamos interconectados”, explicó.

Garfield creció leyendo “The Famous Five” de Enid Blyton con su hermano, pero no leyó de niño la serie de “The Faraway Tree”. Su madre le presentó a otro querido aventurero literario: Bilbo Baggins, el héroe de “The Hobbit”, de J.R.R. Tolkien.

“Cualquier historia de desvalido, en realidad; esas son las que me llegan”, dijo Garfield. Otra vía de escape en su infancia fue el videoclub. Garfield recuerda que le fascinaban las filas de cintas VHS y las posibilidades detrás de sus carátulas. El hábito ha sobrevivido en una nueva forma en la adultez: pasar una noche navegando por servicios de streaming sin elegir nada, disfrutando la sensación de mirar “por las ventanas de todos estos mundos imaginarios”. Eso quizá ayude a explicar por qué Garfield recibe con agrado el resurgimiento del VHS y de otras tecnologías analógicas entre el público más joven. “Me gusta eso”, dijo Garfield. “La regresión a lo analógico me está pareciendo bien”. FUENTE: AP