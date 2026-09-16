Ana Torroja se descubre como cantautora en “Se ha acabado el show”

La cantante española Ana Torroja posa para una fotografía para promocionar su álbum "Se ha acabado el show" en la Ciudad de México, el miércoles 9 de septiembre de 2026. (Foto AP/Berenice Bautista) AP

Torroja había incluido temas de su autoría desde su álbum debut solista “Puntos Cardinales”, pero en esta ocasión era diferente; tras no hallar melodías de otros autores que la convencieran y de toparse con un papel en el que había escrito que tenía el sueño de hacer un álbum enteramente escrito por ella, decidió tomar la pluma.

“Esto no lo puedo contar nada más que yo, porque son historias que solo he vivido yo”, dijo en entrevista con The Associated Press a propósito de su álbum “Se ha acabado el show” y sus próximos conciertos.

Para lograr su cometido, Torroja se alió con otros músicos con los que grabó en sesiones en Madrid y Ciudad de México. Al colombiano Esteman lo buscó por su estilo retro que le recordaba a la música de la década de 1970. La canción que interpretan a dúo es “Problemas de conversación”, cuyo video, muy apropiadamente, fue filmado en las calles del Centro Histórico de la capital mexicana.

“Fue como si nos conociéramos de toda la vida”, dijo Torroja. “Esa colaboración tenía que tener un video como Dios manda”.

Con Sariñana comenzaron a trabajar en el estudio de la estrella mexicana y al pensar en lo complicado que es a veces para Torroja aterrizar una idea, llegaron a “Leve”.

“Algo que me jode es que yo le doy muchas vueltas a las cosas”, dijo Torroja. “Es como ese bucle del que uno nunca sale”.

Torroja describió a Sariñana como una artista cuya visceralidad le atrae.

“Hay mucha luz en sus canciones, independientemente de lo que estés contando en ellas. Y luego su voz. Claro que también está llena de luz. Su forma de cantar me gusta mucho”, señaló.

En su faceta como compositora, Torroja no tiene un horario ni un lugar específico para escribir. Canciones como “A veces”, comenzaron haciendo cosas totalmente diferentes, como ir montada en una bicicleta por el bosque de Chapultepec.

“Decía Picasso que la inspiración llega trabajando”, señaló.

Cerrar la maleta

La artista tiene cinco décadas de trayectoria desde sus inicios con la banda “Mecano”. En “Rosa del desierto” honra la experiencia y las vivencias que ha acumulado, incluso si algunas han sido difíciles.

“Agradezco a esas capas del tiempo”, señaló. “Y aunque la vida no me lo ha puesto fácil, le agradezco… porque seguramente no habría llegado hasta donde estoy”.

De hecho, el título de su álbum surgió por un momento en el que Torroja dice que sentía que le faltaba motivación e ilusión. Al grado que creyó que era tiempo de “cerrar la maleta” e irse a casa.

“Pensaba que ya lo había dicho todo y contado todo”, señaló. “Pensé ‘Se ha acabado el show’ … Y pues resulta que la vida tenía preparada una sorpresa para mí para hacer el disco te diría más completo de los que he hecho”.

En cuanto a esa valija que estaba por cerrar, Torroja ahora la tiene todo el tiempo lista, también tiene una canción titulada “La maleta” en su álbum.

El jueves comenzará su gira por México con una presentación en el Teatro Metropólitan de la capital, a la que seguirán fechas de Guadalajara, Monterrey y Mérida. Más adelante viajará a Costa Rica, Colombia y Perú. Para el próximo año está contemplando fechas por Estados Unidos.

“Lo más bonito es que cada persona hace su viaje personal. Cada ‘Hijo de la luna’, por ponerte un ejemplo, no significa lo mismo para ti que para mí”, dijo sobre sus conciertos. “Nosotros acabamos felices y como digo yo, tenemos resaca de felicidad. Al público tú les ves las caras y la euforia, la sonrisa de oreja a oreja”.

FUENTE: AP